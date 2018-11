Ciclista vê na canoagem a oportunidade de lucrar com turismo no AM

Manaus - O ciclista e empresário Juliano Macanoni depois de 20 anos praticando o ciclismo pelas trilhas de selva com o grupo "jungle bike club" decidiu empreender ao ver um nicho de mercado que estava em falta no cenário turístico, a canoagem pelos rios do estado. Com a empresa Kayak Adventure, Juliano atende na maioria turistas de outros países.



O empresário explicou para a equipe do Em Tempo que durante a prática do ciclismo e o boom do stand up paddle na região, ele decidiu então com muita coragem e cautela investir cerca de R$ 30 mil em equipamentos para montar a própria empresa de canoagem no estado.

Estrangeiros são os maiores clientes da empresa do empresário | Foto: Divulgação

"Depois de participar de vários eventos e competições ciclísticas nas mais diversas trilhas, tanto na capital como no interior do estado, resolvi investir nesse negócio que não existia até então no cenário amazonense e tem dado muito certo", explicou Juliano.

Ainda conforme Marconi, os pacotes chegam a custar R$ 140 por pessoa e a expedição tem duração de aproximadamente quatro horas e trinta minutos, com grupos de no mínimo seis pessoas e no máximo dez. Os turistas que mais procuram pelos pacotes são estrangeiros que veem a possibilidade de navegar pelos rios da Amazônia.

Turistas praticam canoagem pelos rios da Amazônia | Foto: Divulgação

"Mais de 80% dos meus clientes são compostos por estrangeiros, sendo americanos, ingleses, franceses que visitam Manaus e resolvem praticar atividades radicais em meio à selva. Manauaras não chegam a ser nem 20% dos meus clientes", completou o empresário.

Juliano ainda explicou que os turistas ainda contam com todo um acompanhamento de segurança e fotográfico durante o percurso da canoagem. O empresário disse não ter medo do investimento mesmo sem o apoio de políticas públicas voltadas para o turismo local.

Comemoração durante expedição | Foto: Divulgação

"Fui buscar apoio do governo, mas eles não incentivam o turismo. Manaus, inclusive, não é uma cidade turística, mas sim industrial, falta muito, pelo menos uma geração para que seja realizado todo um trabalho para transformar a capital amazonense em uma cidade completamente voltada para o turismo", finalizou Macanoni.

Leia mais:

Estudo mostra que pessoas altas correm mais riscos de apresentar quadros cancerígenos