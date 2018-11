Prefeitura injeta R$ 304 milhões com pagamento do 13º salário

Ao final do anúncio, Arthur se disse otimista com o futuro de Manaus e do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou na terça-feira, 13/11, o calendário de pagamento dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Manaus para os meses de novembro e dezembro. No total, o município injetará a quantia de R$ 304.860 milhões na economia local, com pagamentos de proventos, antecipação de salários e da segunda parcela do 13º.

Os pagamentos se iniciam no próximo dia 26/11, quando os servidores inativos recebem os proventos de novembro, juntamente com a segunda parcela antecipada do 13º salário. Ainda no período de 28 a 30 de novembro, serão pagos os vencimentos dos servidores ativos.

Como anunciado anteriormente, no dia 7/12 será realizado o pagamento adiantado da segunda parcela do 13º salário dos servidores ativos, que ainda recebem entre os dias 19 e 21 de dezembro, o pagamento de seus salários antecipados à data natalina. Já os servidores inativos recebem seus proventos de dezembro, no dia 20, também antes do Natal.

Para o prefeito, garantir e anunciar o pagamento dos vencimentos de todos os servidores é gratificante, por todo esforço que a prefeitura fez e vem fazendo para manter sua saúde fiscal em dia.

“Estamos fazendo as antecipações todas, que são fruto de nossa organização financeira, mas com muita sensibilidade a quem já deu seu coração por Manaus e por aqueles que trabalham pela cidade neste momento. É assim que age quem respeita os princípios da administração pública e as pessoas que nela trabalham”, disse Arthur.

O prefeito lembrou que essas antecipações representam uma grande contribuição ao mercado local nessa época natalina. No mês de junho, a prefeitura havia injetado R$ 64 milhões, na economia local, com o adiantamento da primeira parcela do 13osalário para 33 mil servidores ativos e 6.811 aposentados.

“Nós estamos injetando uma quantia muito expressiva de dinheiro na veia do comércio e na veia de certa parte da indústria e, com isso, movimentando a economia, garantindo empregos e ampliando o número de vagas no mercado”, afirmou o prefeito.

Ao final do anúncio, Arthur se disse otimista com o futuro de Manaus e do Amazonas. Ele destacou que o município é respeitado amplamente por instituições financeiras nacionais e internacionais.

“Nossa cidade é uma das mais organizadas do plano financeiro do país e, por isso, tenho muita esperança que o Amazonas siga esse caminho e volte a brilhar no cenário nacional. Nosso Estado merece ter o crédito que Manaus possui. É só uma questão de saber fazer. Isso nós mostramos como exemplo de Manaus”, finalizou o prefeito.

Calendário de pagamentos de novembro e dezembro

26/11 - Pagamentos dos proventos dos inativos e antecipação do 13o salário

De 28 a 30/11 - Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos

07/12 - Antecipação do 13o salário dos servidores ativos

De 19 a 21/12 - Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos

20/12 - Pagamento dos proventos dos inativos

*Com informação da assessoria

