Estácio fecha parceria com 'Minha Biblioteca' e aumenta acervo virtual

Manaus – Antenada com as melhores metodologias de ensino e pioneira no uso de novas tendências educacionais, a Estácio amplia, a partir deste mês, o seu acervo virtual atual de oito mil títulos para mais de 14 mil. O novo acervo será possível com o acréscimo de uma nova plataforma de livros 100% online: a Minha Biblioteca.

Assim como nas demais bibliotecas virtuais já oferecidas pela instituição de ensino, a nova plataforma garantirá aos alunos, professores e pesquisadores maior mobilidade com acesso ilimitado 24 horas por dia de qualquer dispositivo conectado à Internet. O acervo conta com as principais editoras acadêmicas do país.

A ampliação do acervo bibliográfico facilitará a rotina de estudos e pesquisa dos alunos e professores, que passarão a ter acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, como: Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Saúde, entre outras.

“A Estácio está sempre buscando novas ferramentas para facilitar e agilizar a vida de seus alunos no que diz respeito à pesquisa e ao conhecimento. Há anos já dispomos de uma biblioteca virtual, que é a da Pearson, além disso temos a nossa biblioteca virtual de livros didáticos que é o Repositório Estácio. A Minha Biblioteca vem para ampliar a oferta de bibliografia para nosso corpo discente”, afirma Hudson Rubem, vice-presidente de Ensino da Estácio.

Vantagens do acervo virtual

A biblioteca virtual permite aos estudantes da Estácio de todo o país a terem acesso rápido ao sumário, com busca dinâmica por autor, título, palavra-chave e ISBN. A plataforma também oferece a opção de audiobook. À medida que o aluno for lendo um livro, contará com vários recursos, como fazer anotações, realces e marcadores de página, além de criar opções de cores de marcação, bloco de notas, modelos de citação já estruturados para trabalhos acadêmicos, cartões de estudo e impressão de parte do conteúdo.

O acervo virtual também é um aliado do corpo docente, pois por meio dele os professores poderão tornar diversos textos públicos, bem como anotações e realces pré-selecionados. Os educadores criarão grupos de compartilhamento via e-mail.

Outras plataformas parceiras

Vale lembrar que a Estácio também oferece a Biblioteca Virtual 4.0 (7.400 livros virtuais), a EBSCO (bases de dados com periódicos e e-books de diversas áreas acadêmicas), o Repositório Estácio (livros, vídeos, games, imagens).

Além das plataformas bibliográficas virtuais, a Estácio disponibiliza aos seus alunos e professores uma grande variedade de conteúdos educacionais com um vasto acervo de livros nas bibliotecas físicas em suas unidades.

Sobre a Estácio

A Estácio, um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, atua há 48 anos no segmento de ensino superior. Presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD, conta com mais de 500 mil alunos matriculados. Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio promove o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O programa, que apoia iniciativas em cinco pilares - Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

*Com informações da assessoria

