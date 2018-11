O risco à saúde e o prejuízo ao Amazonas com cigarros contrabandeados

Contrabando de cigarros | Foto: Divulgação

Manaus - O mercado ilegal de cigarros, além de causar prejuízos a quem fuma, tem dado prejuízos também ao estado. Mais de 40 milhões de reais deixam de ser arrecadados em impostos. O assunto tem sido temas de debate na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) .

A venda de cigarros é livre no centro da capital, Zona Sul. Apesar de proibido pela Anvisa, eles são expostos em bancas de bombons com um preço abaixo do mercado. Vendedores, e até consumidores, muitas vezes nem sabem, mas boa parte desse cigarro é de origem duvidosa e entra no País ilegalmente, segundo a Receita Federal.

Muitos carregamentos vêm do Paraguai, mas países como Peru e Colômbia também abastecem o Amazonas com cigarro falsificado.

A venda ilegal prejudica ainda mais a saúde de quem fuma e diminui a arrecadação do estado, com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por exemplo, que incide sobre a circulação de mercadorias como bebidas e cigarros.

