Mais de 940 mil pessoas trabalham por conta própria no Amazonas

Manaus - O trabalho por conta própria cresceu no terceiro trimestre de 2018 no Amazonas, o profissional liberal foi decisivo para que a taxa de desocupação diminuísse no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São aproximadamente 940 mil pessoas trabalhando por conta própria no Estado, que ocupa o terceiro lugar no ranking - com 33% -, ficando atrás do Pará - com 34,6% - e Maranhão - com 33,8%.



Nos meses de julho, agosto e setembro, a taxa de desocupação caiu -2,9%, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registradas 241 mil pessoas sem ocupação, no trimestre anterior eram 256 mil. De acordo com o chefe do IBGE Manaus, Ilcleson Mendes, nas comparações entre o trimestre passado e o mesmo período de 2017, o Amazonas teve a maior taxa de desocupação para o período entre os estados pesquisados.

“A Região Metropolitana registrou uma redução percentual de 2.9 nas duas comparações. Do mesmo modo, a capital registrou a maior queda e foi a maior entre os municípios das capitais. Já o rendimento médio real mostrou que a condição do empregador teve uma redução nos rendimentos no último trimestre, o que pode ter diversas explicações, uma delas pode ser a redução de gastos, diminuição de retiradas para manter funcionários”, explicou.

Agricultura, comércio, bens e serviços foram os setores que mais empregaram no último trimestre. Mendes enfatizou que, apesar da taxa de desocupação ter diminuído, o mercado de trabalho ainda está sentindo a pressão, uma vez que o número de desocupados está à procura de uma vaga. “Falta de qualificação, empresas enxugando o quadro, crise econômica são alguns dos fatores que fazem com que a pessoa não consiga vaga no mercado de trabalho”, declarou.

A renda do amazonense ficou R$ 56 menor no terceiro trimestre, uma redução de -2,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, já na comparação com o trimestre anterior, a redução foi de R$ 45. Em relação aos trabalhadores com carteira assinada no Estado, a pesquisa registrou uma redução de 3,5%.

Por outro lado, a taxa de desemprego fechou o trimestre encerrado em 12,7%, praticamente estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro deste ano, quando a taxa de desocupação foi 12,6%, alta de apenas 0,1 ponto percentual. A pesquisa ressaltou ainda o fato de que entre um trimestre e outro a informalidade no emprego voltou a crescer, com o contingente de empregados do setor privado sem carteira assinada tendo aumentado 2,9% no trimestre de em relação ao trimestre anterior.

A capital do Amazonas manteve estável a taxa de desocupação. Em relação ao segundo trimestre, variação foi de 0,2 pontos percentuais, passando de 17,6% para 17,4%. Com isso, Manaus lidera a taxa de desocupação entre as capitais brasileiras, seguida de Maceió, Aracaju, Recife e Salvador. Campo Grande foi a capital que teve a menor taxa com 6,3%.

Força de trabalho

No terceiro trimestre, o total de pessoas na força de trabalho alcançou 1.844 mil pessoas, um crescimento de 3,3% em relação ao trimestre anterior. Isso mostra que 41 pessoas a mais entraram na força de trabalho.

