Em Manaus, Black Friday começa oficialmente no dia 23 de novembro

Manaus - Black Friday movimenta comércio de Manaus dia 23 . As Lojas do comércio popular e de shoppings devem participar. Os estabelecimentos que participarão da ação devem estar na mira do Procon. A ideia é evitar que o consumidor seja enganado.

Em algumas lojas a campanha começou, mas teve consumidor que nem percebeu. Em outras, já tem consumidor atento. Vale até fazer foto para comparar o preço depois, como mostra a reportagem da TV Em Tempo.

Todas as lojas que vão participar da campanha de descontos e queima de estoques precisaram informar os preços dos produtos. Segundo o diretor do Procon, Rodrigo Guedes, reclamações são comuns nesta época do ano.

Em 2017, a campanha movimentou onze milhões de reais e quem for às compras, precisa ficar atento. Denúncias podem ser feitas pelo 0800-092-0111.

