Produção de bicicletas em Manaus é a melhor desde 2005

Manaus - As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 89.609 unidades no mês passado, o que significa o melhor outubro dos últimos quatro anos.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), tinham sido fabricadas 74.337 bicicletas em outubro de 2015.

Na comparação com outubro de 2017 (69.761 unidades), a expansão foi de 28,5%, e na confrontação com setembro do presente ano (81.590 unidades), a alta foi de 9,8%. O expressivo desempenho do mês junta-se aos crescentes resultados da indústria no acumulado de janeiro a outubro, que avançou 17,6% com 668.058 bicicletas fabricadas, ante 568.230 unidades no mesmo período de 2017.

Para Cyro Gazola, vice-presidente do Segmento de Bicicletas da entidade, o desempenho registrado ao longo de 2018 mostra que o setor vem se fortalecendo cada vez mais. “A bicicleta tem se tornado item de alta demanda nas cidades devido ao seu uso crescente para mobilidade e práticas esportivas.

Além disso, nossas associadas têm registrado evolução constante nos negócios porque estão fabricando o que o consumidor brasileiro realmente busca, que são as bicicletas de maior valor agregado”, diz.

Com os resultados positivos até o momento, permanece a projeção do segmento de alcançar a fabricação de 765.000 unidades em 2018. Caso esta projeção se concretize, significará um crescimento de 15% sobre as 667.363 unidades produzidas em 2017.

No mês de outubro foram produzidas 51.568 unidades de bicicletas da categoria Urbana | Foto: Em Tempo

Categorias

No mês de outubro foram produzidas 51.568 unidades de bicicletas da categoria Urbana, alta de 17,5% sobre as 43.906 bicicletas fabricadas no mesmo período do ano passado. Na comparação com setembro (50.278 unidades) houve alta de 2,6%.

A categoria Mountain Bike (MTB) contou com 37.328 unidades produzidas, volume 50% maior em comparação com outubro de 2017 (24.884 unidades) e 20,5% superior ao registrado no mês anterior do presente ano (30.967 unidades).

A categoria Estrada totalizou 713 unidades em outubro, significando recuo de 26,6% sobre o mesmo mês do ano passado (971 unidades).

Leia mais

Regulamentação do Canabidiol no Brasil pode gerar milhões

Produção de motocicletas cresce 5,2% em setembro, diz Abraciclo