Casal de empreendedores em Manaus aposta em casa noturna

Manaus - Segundo uma antiga lenda, quem passa a mão três vezes no ‘Moai’ (nome das estátuas gigantescas de pedra espalhadas pela Ilha de Páscoa, a oeste do Chile) terá sorte na vida. Para a advogada Paula Paiva, 37 anos, e o administrador Gerson Sampaio, 34 anos, a réplica do ‘Moai’ presente no escritório deles, trouxe mais que bonança. Ao EM TEMPO eles contam como usaram esta sorte, para criar a casa noturna mais badalada de Manaus.

Casados há sete anos, ambos sentam lado a lado na mesa de trabalho no escritório. O ‘Moai Resto Bar’ inaugurou em fevereiro de 2016, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste. Antes da casa noturna, o casal era dono de um restaurante chamado "Paiol”, situado na avenida Torquato Tapajós, no qual foram investidos R$ 200 mil. Segundo eles, a inexperiência com os negócios influenciou para que o local fechasse as portas.

“Em 2015 nos aventuramos em abrir o ‘Paiol’. Não tínhamos noção de nada sobre fornecedores, cardápio etc. Até hoje, somos muito gratos ao Clovis Sandim, proprietário do restaurante ‘Bom Prato’, que naquela época nos ajudou bastante com conselhos sobre como conduzir o negócio. Ele, inclusive, nos deu uma lista com o nome de fornecedores da confiança dele. Ele faz parte da nossa história”, conta Gerson.

O nome da casa noturna é em alusão às estatuas gigantescas localizadas na Ilha de Páscoa | Foto: Ione Moreno

Portas fechadas

Com o Paiol fechado, o casal não desistiu em ter o próprio negócio. Venderam alguns utensílios do lugar e seguiram em frente. Um dia, passando pela frente do local onde hoje funciona o ‘Moai’, Gerson viu o dono do ponto e decidiu conversar com o homem para apresentar a proposta, mesmo sabendo que ali já haviam passado outros empreendimentos que não deram certo.

“Este lugar chamou a minha atenção por ser bem rústico. Diferente dos que tinha visto em Manaus. O ‘Moai’ foi idealizado para ser um restaurante com um conceito diferente. A ideia inicial era abrir um bar com serviços de comida, aos poucos a música foi chegando. Em junho de 2016, num domingo, realizamos o nosso primeiro pagode, que foi sucesso”, lembrou Paula.

O lugar proporciona uma sensação intimista aos frequentadores, mesclando o rústico com o contemporâneo | Foto: Ione Moreno

Novas portas abertas

O ‘Moai’ existe há dois anos e meio. Inovou ao ser o primeiro lugar a montar um palco 360º. Segundo Paula cerca de R$ 600 mil já foi investido no ambiente com reformas, que ocorrem anualmente, manutenções diárias e produtos personalizados que são o carro chefe da casa. ‘Moai’ tornou-se marca e conta com uma linha de copos e taças de diversos tamanhos, o preço varia de R$ 10 a R$ 20, além do boné personalizado com a logo da casa noturna que o cliente pode adquirir por R$ 80.

Questionados sobre os ganhos com o lugar, os empresários enfatizam que depende da noite. “Isso é relativo. Mas para abrir as portas eu tenho que ter no mínimo R$ 10 mil por dia. Esse valor é direcionado ao pagamento dos meus funcionários, pois diretamente empregamos 35 pessoas. Além da aquisição das bebidas alcoólicas e não alcoólicas e, também, o pagamento da atração da noite”, explicou Paula.

A linha 'Moai' muda há cada seis meses. As cores são pensadas em sincronia com o ano | Foto: Ione Moreno

O casal aproveitou para revelar que juntos darão mais um passo no ramo do empreendedorismo, dessa vez em sociedade com outro empresário local. No dia 9 de dezembro será a inauguração do ‘Bulldog’. No dia o participante da quarta temporada Mastechef Brasil edição amadores, Vitor Bourguignon, irá assinar um sanduíche do estabelecimento, que ficará localizado no Vieiralves, zona Centro-Sul.

“Pensamos em um local do segmento ‘hot dog bar’ que é muito difícil em Manaus, mas muito comum no Sul e Sudeste do país. Também teremos um cardápio com cervejas diferentes. Estamos sempre buscando um diferencial”, detalha Paula. Gerson ressalta que o parte da venda do sanduíche assinado pelo chef Vitor, será destinado a uma instituição social da cidade. “É um compromisso nosso em ajudar”, salientou.

Produtos 'Moai' são sucesso em Manaus | Foto: Ione Moreno

Casamento e negócios

Os dois se conheceram por meio de amigos em comum em um jantar casual. Paula morava em São Paulo (SP) e estava de férias em Manaus. Um mês e meio após esse encontro, ocorrido em meados de 2011, os dois já estavam casados.

Por causa dos negócios a rotina do casal de sócios é complicada. Por vezes trocam o dia pela noite, embora lamentam a ausência nas atividades diárias dos filhos, os dois garantem que o almoço em família é um ato sagrado. “Hoje a gente não consegue curtir os nossos filhos todos os dias. Eles entendem que faz parte do nosso trabalho”, enfatizou Gerson.

Na hora do trabalho os dois assumem uma distinta postura profissional. “A gente brinca que é sócio na vida. Não fazemos nada sozinho ou sem consultar o outro”, comenta Paula. “Apesar de sermos marido e mulher, nós somos sócios. Aqui a gente cobra um ao outro. O profissionalismo é fundamental para o sucesso do negócio”, complementou Gerson.

Vamos além

O casal é muito grato a Manaus. O perfil do ‘Moai Resto Bar’ conta com 47,3 mil seguidores no Instagram e, no currículo, 25 artistas nacionais que já passaram pelo palco da casa noturna. “Eu vou contar que juntos a gente pensa em ir além. Nós temos muito a contribuir para essa cidade. Temos muita gratidão por Manaus e pelo acolhimento que o ‘Moai’ teve pelos nossos clientes”, ponderou Paula.

Paciência e responsabilidade é a dica que Gerson e Paula deixam para quem almeja empreender. “Você tem realmente que querer e correr atrás . Ter responsabilidade para manter o negócio, por que não é fácil. Aqui, temos o controle de tudo, de cada bebida que entra, até os produtos que faltam. É necessário ter essa segurança e controle para garantir o faturamento. E nunca desistir”, aconselhou o casal de empresários.

Paciência e responsabilidade é a dica que o casal deixa aos interessados em abrir um negócio | Foto: Ione Moreno

