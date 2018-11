Venda de panetones deve aumentar 30% este ano, diz associação

O panetone é um dos produtos mais tradicionais e consumidos nessa época do ano | Foto: Divulgação

Manaus - A venda de panetones deve crescer cerca de 30%, em 2018, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI). Seguindo a tendência nacional, o supermercado Nova Era, em Manaus, espera um aumento entre 20% a 28%, nas vendas.

O panetone é um dos produtos mais tradicionais e consumidos nessa época do ano. O gerente de compras do Nova Era, Isaque Ribeiro, explica que a venda de panetones iniciou em outubro e os resultados demonstrados até o momento são muito bons.

“Mesmo com as dificuldades do ano, alta do dólar, greve dos caminhoneiros e insegurança econômica e política do país a expectativa de vendas tanto de panetones como de outros produtos da ceia natalina está muito boa”, disse.

De acordo com a ABIMAPI, no ano passado, mais de 29 milhões de famílias brasileiras consumiram panetone entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Neste período, o volume de vendas foi de 39 mil toneladas, 13% a mais que o ano anterior (2016/2017).

Preferência

Conforme a ABIMAPI, os panetones tradicionais, de frutas e gotas de chocolate, representaram 78,2% das vendas, enquanto que os recheados e sem frutas corresponderam a 17,4% e 4,4%, respectivamente.

