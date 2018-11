Após fiscalizações, postos começam a diminuir o preço da gasolina

De acordo com o Procon Manaus, a ideia é que até o fim deste sábado (17) todos os 200 postos instalados na capital já devam aderir à redução do preço da gasolina | Foto: Divulgação





Manaus - Em consequência de uma série de fiscalizações realizadas pelo Programa Municipal de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-Manaus), grande parte do número de postos de venda de combustíveis em Manaus reduziu nas bombas o preço da gasolina no valor de R$ 0,20 centavos. A informação foi declarada pelo coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, durante a tarde desta sexta-feira (16).

“Sabemos que ainda não chegamos ao valor ideal do litro da gasolina. Mas ao contrário da determinação da Petrobras, os postos de combustíveis aumentavam o valor do litro na bomba, chegando a R$ 5, prática considerada abusiva. Após diversas autuações aos estabelecimentos comerciais com o atendimento de denúncias, esses revendedores entenderam que precisavam respeitar o consumidor”, explicou Guedes.

Ainda de acordo com Rodrigo, a ideia é que até o fim deste sábado (17) todos os 200 postos instalados na capital já devam aderir à redução do preço da gasolina, que é fruto de uma determinação da Petrobras e que não vinha sendo passada ao consumidor ou pelos postos de combustíveis, ou pelo não repasse das distribuidoras, o que motivou a fiscalização por parte do Procon.

Perspectivas

Segundo o órgão fiscalizador, estudos internos apontam que a redução de R$0,10 a R$ 0,20 no preço= da gasolina nos postos deve gerar uma economia de no mínimo R$10 milhões ao mês para o consumidor, considerando os 700 mil veículos licenciados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e a média de consumo de 30 litros de gasolina por semana.

“As variáveis que incidem sobre o valor do combustível no Brasil estão em câmbio mutuante e o valor de comercialização do barril de petróleo no exterior. Quando o dólar está mais barato, o combustível tem redução no valor, no Brasil”, disse Rodrigo Guedes.

Desde a última segunda-feira (12), 75 postos da capital foram notificados à promoverem a diminuição no valor. Hoje, seis bandeiras atuam no Estado, entre elas a Shell, Ipiranga, BR, Equador e Atem. Há também os postos independentes, que são minoria.

Sobre as notificações, Rodrigo Guedes informou que cada estabelecimento tem 48 horas para se adequar ou apresentar uma justificativa, junto com as cópias das notas fiscais de compra da gasolina nas distribuidoras. A partir daí, haverá um cruzamento de dados para constatar a veracidade das informações.

Um levantamento do Procon Manaus mostrou que o preço atual é o menor nas refinarias de gasolina, desde abril deste ano, quando houve a paralisação geral dos caminhoneiros no país.

*Com informações da assessoria

