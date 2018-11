Comércio ainda aposta no bom velhinho para atrair clientes

Manaus - As festas de fim de ano movimentam todos os setores da economia. As decorações temáticas em shoppings da cidade já estão preparadas para a data mais importante do ano para o comércio, que estima uma alta de até 15% nas vendas para este fim de ano. Mas, além dos enfeites natalinos, para assegurar o resultado, os centros comerciais de Manaus mantem a aposta no maior dos atrativos de marketing da época: o bom velhinho Papai Noel.

Após testes e preparação intensiva por pelo menos um mês, a escolha de um bom profissional é de suma importância para os empreendimentos que veem na figura de longa barba branca, vestida de roupas vermelhas, coturno preto e um saco de presente, o principal atrativo para as crianças e suas famílias vivenciarem o momento antes de fazer as compras de Natal.

Estar no papel do bom velhinho já é encarada profissão e dá dinheiro. Um Papai Noel ganha em média de R$ 15 a R$ 30 mil, trabalhando por 40 dias ininterruptos, por cinco horas diárias.

Desde os 21 anos, o Papai Noel do Amazonas Shopping, que só deu o seu primeiro nome, Alex, incorpora o personagem mais famoso da época. Há seis anos como o bom velhinho exclusivo do centro de compras, ele já fez trabalhos para a Coca-Cola.

“Resolvi ser o personagem que brinca com o imaginário das crianças nessa data, porque sempre gostei dessa magia. Quem fez minhas primeiras roupas foi a minha mãe e hoje, tenho tias que mandam direto dos Estados Unidos. É um trabalho prazeroso que vou aperfeiçoando a cada ano”, conta.

Alex que nos outros meses do ano trabalha com locução de eventos esportivos e tem uma empresa de transporte escolar, informou que a renda como Papai Noel é suficiente para o primeiro mês do ano.

“Posso dizer que vivo muito bem com a renda de dezembro. Mas, o mais importante é que me divirto fazendo isso. Todos gostam de ver o bom velhinho e sinto orgulho de poder proporcionar isso”, afirma.

Técnico em estrutura naval, em plataformas marítimas de petróleo, Pedro Rodrigo Martin, 63, natural do Rio de Janeiro, assume o papel do bom velhinho do shopping Ponta Negra desde 2014. Formado em uma escola de papais noéis, na cidade carioca, ele vem a Manaus há quatro anos desempenhar o papel e garante que, com a renda consegue se manter durante dez meses.

“É emocionante presenciar a alegria estampada nos rostos das crianças. Realizei um curso na Escola de Papai Noel do Brasil, no Rio de Janeiro. Com aulas de improvisação, dicção, interpretação, postura, figurino, maneiras de responder às perguntas mais peculiares das crianças, trabalho de grupo e maquiagem fazem parte do curso e me ajudaram a desempenhar a função”, explica.

Personagens

Neste ano, o Amazonas Shopping fechou parceria com a Disney e outras entidades de entretenimento. Como tema natalino de 2018, o filme Meu Malvado Favorito foi escolhido para atrair clientes ao shopping mais antigo da cidade.

Para o gerente de marketing, André Santi, o parque temático que vai funcionar na praça central até o dia 26 de dezembro, atrai crianças e como consequência os pais que mesmo sem a intenção de comprar no início, voltam para casa com pelo menos uma sacola.



“Em alguns dias específicos vamos promover encontros com os personagens dos filmes, isso funciona como um ótimo chamariz e movimenta muito o shopping. Neste ano, o varejo conseguiu se recuperar nos últimos meses, o que fez com que a expectativa para as vendas mesmo após a Black Friday sejam melhores que a do ano passado”, enfatizou.

Tradicional

Com uma decoração tradicional, sem o apelo de personagens, o shopping Ponta Negra, aposta em um crescimento de até 15% nas vendas no período natalino. De acordo com a gerente de marketing, Karla Henderson, o centro de compras optou por fazer um Natal tradicional e proporcionar experiências culturais para o público que pretende visitar o shopping que está afastado do quadrilátero comercial da cidade.

“Durante pouco mais de um mês teremos programação especial com corais dos centros de convivência, coral da marinha e vamos fechar com uma apresentação da orquestra filarmônica e coral do Amazonas no dia 21 de dezembro finalizando a programação especial. O nosso objetivo maior é proporcionar boas experiências os clientes que como consequência consomem”, explica Karla.

