Falta de incentivo prejudica produtores do Amazonas

Manaus - Mesmo com produção de mais de 20 tipos de legumes, hortaliças e frutas só no município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus), o Amazonas segue vendendo produtos de outros Estados nas suas principais feiras. Como resultado desse processo, o consumidor manauense encontra produtos mais caros nas feiras e supermercados de Manaus.

Sem apoio adequado do Estado, o agronegócio, que tem potencial reconhecido nas áreas de várzea, mas é mal aproveitado, espera conseguir produzir mais, sem desperdício.

No ramal Santa Maria, localizado no quilômetro 27 da rodovia estadual AM-070, uma comunidade de pequenos produtores cultiva coentro, pimentão, alface, couve, berinjela, quiabo, jiló, macaxeira, jerimum, abobrinha italiana, pimenta de cheiro, pepino, entre outros que muitas vezes não chegam à mesa do consumidor manauara. Para Silvana Lemos, 51, a agricultura familiar precisa de mais incentivos e logística para conseguir crescer.

“Falta mão de obra especializada, programas de incentivo para a compra de adubos que são caros, e muitas vezes, o consumidor não sabe que fora dos supermercados existe produto de qualidade e fresco nas feiras de Manaus”, diz a produtora. Ela enfatiza que os problemas de escoar a produção já foram piores.

Silvana e mais alguns pequenos agricultores da comunidade deixaram de vender a produção na feira Manaus Moderna, segundo eles, porque o lucro para o produtor era mínimo. “O cartel de atravessadores da Manaus Moderna prejudicava muito, uma vez que na maioria delas o valor pago por eles não passava de R$ 1 por quilo do alimento. A margem de lucro era mínima. Alguns produtores até desistiram na época por conta dessa falta de incentivo”, lamenta.

O produtor Bernardo Pollmeier encontrou abrigo nas feiras da ADS, mas observa que o potencial agrícola do Estado é pouco aproveitado | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Outro produtor que optou por deixar de vender na feira mais famosa da cidade foi Bernardo Pollmeier, 64. Ele que produz hortaliças, compra o que precisa vender a mais de produtores vizinhos. “Há quatro anos deixei de vender na Manaus Moderna, com a opção de vender em outros lugares. Meu lucro aumentou em 60%. Hoje a produção é menor e o ganho é maior e o desperdício que antes era de aproximadamente 50% diminuiu para 15%”, afirma.

A realidade do pequeno produtor do município mudou após a chegada das feiras em locais específicos da Associação de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). Com a realização de feiras em centros comerciais, o lucro de cada produtor por semana é de pelo menos R$ 6 mil.

“Antes a gente precisava sair com o carro carregado, sem saber se o dinheiro que ia entrar seria suficiente para conseguir nos manter. Além disso, em anos anteriores alguns produtores já chegaram a produzir até cinco toneladas de pimentão. Atualmente se a produção chega a 500 quilos é muito. É aquela história, estamos produzindo menos e ganhando mais, mesmo não estando em grandes supermercados e feiras”, enfatizaram os agricultores.

Há quem ainda prefira continuar vendendo a produção para a Manaus Moderna. O baiano Santival Dias de Souza, 51, pequeno produtor do ramal Santa Rosa, segue escoando a produção por meio de atravessadores. Ele conta que mesmo vendendo pepino, couve, pimenta de cheiro e pimentão por valores mais baixos, não falta para o sustento da família.

“O maior problema é que ao longo de dez anos eu continuo vendendo o quilo dos meus alimentos a R$ 6. Porém, tudo aumentou, produtos para o plantio, como o agrotóxico, lonas para as estufas, mudas entre outras coisas ficaram mais caros e eu não consigo vender por um valor mais alto que esse”, explica.

Santival lamenta a crise e diz que a principal dificuldade do pequeno produtor no Amazonas é a falta de incentivos e leis que travam a compra de novos produtos para melhorar a qualidade do produto final. “Às vezes eu acho que o governo só pensa em dificultar nossa vida. A burocracia é enorme para conseguir aumentar a produção. Isso desanima, uma vez que a gente precisa adubar muito bem a terra para que a produção seja a melhor. Já me desfiz de dois terrenos porque não estava conseguindo manter tudo. A população precisa saber que em todo o Amazonas, pequenos produtores lutam para sobreviver todos os dias”, enfatiza.

Regina diz que o sentimento é de abandono por parte do governo e dos institutos do setor | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Para Regina Barbosa, 38, que toca a produção com o marido, conta que os produtores precisam ser mais vistos pelos institutos que cuidam da agropecuária no Estado. “Temos o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), mas não sei ainda o motivo de elas não conseguirem chegar ao produtor rural. Nós temos ciência de que o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam), que precisa fazer essa ponte. Infelizmente o sentimento é de abandono, por isso, tantas coisas que chegam à mesa não é produzido aqui”, salienta.

Manaus Moderna

Na orla da Manaus Moderna é possível encontrar lanchas durante todo o dia atracando para deixar os produtos em Manaus, jiló, mamão, cebolinha, cebola entre outros alimentos são trazidos de outros Estados para abastecer a feira. Pará, Roraima, Rondônia e Acre são alguns dos principais Estados da Região Norte que enviam alimentos para Manaus. Do Nordeste, o Ceará é outro Estado brasileiro que exporta hortaliças para a capital amazonense.

No segmento da fruticultura, frutas como abacaxi, laranja e banana, produzidos nos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva, por exemplo, são vendidas a um bom preço no local. Para os produtores desses municípios a maior dificuldade é conseguir fazer com que toda a produção seja aproveitada pela capital.

Leia mais

Após fiscalizações, postos começam a diminuir o preço da gasolina

Venda de panetones deve aumentar 30% este ano, diz associação