Carlos Oshiro supera obstáculos e vira referência em negócios no AM

Manaus - “Busque uma ideia, se aprofunde nela com conhecimento e tenha coragem. Empreendedor sem coragem não vai abrir (a empresa), ou desiste no primeiro obstáculo”. Essa é uma dica “de ouro” do empresário, administrador, coach e colunista Carlos Eduardo Oshiro, 50. Mato-grossense de nascimento, mas amazonense de coração, Oshiro é o primeiro personagem da série de reportagens que conta histórias de empreendedores de sucesso, para motivar você no seu próprio negócio.

O especialista Carlos Oshiro viveu a infância e juventude em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde desde cedo já deu os primeiros sinais da sua vocação para empreender e realizar projetos. Ele conta que, ainda criança, criou um circo em seu bairro, onde cobrava a entrada dos vizinhos e passou a ganhar seus primeiros “trocados”. Incansável, também confeccionava pulseiras de linha, com nomes de times e de pessoas, e vendia na escola.

“Me tornei empreendedor por vocação. Desde criança eu já empreendia, mas, claro, dentro das proporções para a minha idade. Acredito que esse espírito já vem desde a infância. Um dom que normalmente já nasce com a pessoa, o que foi meu caso”, afirma.

‘Empresário bom é aquele que se antecipa para onde o mercado vai’, declara Hoshiro | Foto: divulgação

Os negócios acompanharam o ritmo de evolução de vida do jovem empresário descendente de japoneses. Na adolescência, Oshiro criou com outros jovens sócios uma espécie de discoteca com DJ’s, para promover festas para a colônia Japonesa de Campo Grande e, claro, cobrava pelas entradas dos eventos noturnos.

“Na adolescência já ganhava um pouco mais, porque era daqueles jovens que promoviam festas. A gente promovia também blocos de carnaval com alguns sócios que eu tinha da minha idade. Era bem legal e dava para lucrar uns trocados”, brincou.

Formado em administração, Oshiro chegou a Manaus em 1995. “Trabalhava no Japão como decasséguis (emigrantes que vão trabalhar em outro país) e três meses depois recebi uma ligação do meu amigo Maurício Mercado, que trabalhou comigo na Skol em MS. Ele me convidou para vir a Manaus e assumir a gerência comercial da Brahma. Brinquei com ele: me manda a passagem, que vou. Ele mandou. Até hoje tenho imensa gratidão por ele”, lembra.

Descendente de japoneses de sucesso, Oshiro (à esquerda), retornou ao Japão neste ano, a convite da família real japonesa | Foto: Divulgação

Em 1999, a Ambev convidou Oshiro para sair da empresa e abrir a sua própria firma e cuidar do marketing da Ambev. Nascia a Targo Consultoria, que durante três anos não só deu conta do trabalho, como também conseguiu a chamada virada de mercado. Colocou a Skol à frente da Antártica, que na época era destaque no mercado.

“Assim começou minha carreira de empreendedor em Manaus. Depois abri uma pizzaria com minha irmã, uma sanduicheria com um sócio, e, quando estava abrindo a Targo, estava me casando. Me tornei ao mesmo tempo desempregado, empreendedor do zero e trouxe minha esposa do Mato Grosso do Sul”, conta Oshiro.

Uma prova do sucesso de Oshiro é que nenhuma das empresas que criou, tanto no Amazonas, quanto fora do Estado, fechou. Entre as firmas do empresário instaladas em Manaus estão a Targo Consultoria, Coliseu Pizzaria e Hamburguella Sanduicheria. Oshiro não tem mais participação nas duas últimas empresas citadas. A Coliseu é administrada pela irmã e o cunhado, a Hamburguella, por seus pais.

| Foto: Divulgação

Legado

Um dos legados que Oshiro quer deixar para o Amazonas com a Targo Consultoria é o diferencial de criar a primeira escola de atendimento do Brasil em Manaus, onde já foram treinadas mais de 5 mil pessoas em seis anos e tem como propósito transformar Manaus na capital nacional do encantamento. “Esse vai ser o legado que vou deixar para essa região que me abraçou e me deu meus dois filhos, que são ‘caboquinhos’ da terra. Já me considero hoje um amazonense”, comenta.

Oshiro diz que, junto com a Targo, também acredita que contribuiu com os empresários no sentido de quebrar paradigmas, principalmente no trânsito da velha para a nova economia. Da nova forma de fazer negócios voltados para as pessoas, focado em gerar experiências incríveis, tanto para os colaboradores internos, como para os clientes.

Oportunidades

Segundo o especialista, oportunidades de negócio sempre existem, seja na crise ou no mercado aquecido. Mas é necessário ter visão de futuro. “Costumo dizer que o bom empreendedor é igual ao bom jogador de futebol, que projeta sua visão para onde a bola possa vir está. Ele se antecipa a jogada para receber o passe. O empresário bom é aquele que se antecipa para onde o mercado vai. Esse é o visionário. Esse faz a nova economia atualmente”, avalia.

Um dos nichos de negócios com grande margem para empreender no Amazonas, segundo Oshiro, são os serviços voltados ao turismo, um bom plano B para a economia local. “A marca Amazonas é muito mais conhecida no exterior, até do que alguns nomes de cidades grande do Brasil. O turismo é o foco de um futuro próximo. Acredito que, também entender de marketing digital e da nova forma de vender, faz grande diferença para os novos e futuros empresários”, diz.

Trajetória

1995 Mai | Chegada no Japão para trabalhar como operário dekassegui;

1995 Ago | Chegada em Manaus para gerenciar a Brahma;

1997 Nov | Assumiu a gerência de Mkt da Skol;

1999 Mai | Abriu a Targo Consultoria;

2003 Fev | Abriu a Coliseu Pizzaria com familiares;

2006 Mai | Abriu a Hamburguella Sanduicheria com um sócio;

2011 Fev | Criou a Escola de Atendimento;

2012 Mar | Saiu da sociedade dos restaurantes da família;

2014 Ago | Trouxe o guru do Marketing Philip Kotler para palestrar em Manaus;

2018 Set | Retornou ao Japão a convite do Governo japonês;

2018 Set | Foi recebido e discursou para os Príncipes do Japão.

