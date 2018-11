Vai às compras no feriado? Veja horários do comércio em Manaus

Centro e shoppings terão horários diferenciados | Foto: Divulgação

Manaus – O comércio em Manaus terá horário especial nesta terça-feira(20). De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), o comércio da Região Central deve funcionar de 9h às 13h.

Confira os horários dos shoppings:

Shoppings:

Manauara – Lojas – 13h às 21h – áreas de lazer e praça de alimentação – 12h às 22h;

Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Áreas de lazer e praça de alimentação – 12h às 22h;

Sumaúma – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Áreas de lazer e praça de alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Millennium – Lojas – 9h às 21h – Praça de Alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas – 14h às 21h – áreas de lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h.

