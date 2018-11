Confira as 114 vagas de emprego ofertadas pelo Sine nesta quarta-feira

Manaus - O total de 114 vagas de emprego serão disponibilizadas nesta quarta-feira (21), pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, a partir das 8h, nos postos da avenida Constantino Nery, 1272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2985, no Jorge Teixeira, zona Leste, irão selecionar candidatos para 114 vagas de emprego. Destas 114 vagas, 100 delas são para operador de produção com ou sem experiência.

Os candidatos interessados nas vagas desta quarta-feira deverão levar os documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas ou estendidas de Pessoas com Deficiência (PCDs), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018).

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas no site http://semtrad.manaus.am.gov.br.

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1272 – São Geraldo (próximo à Sorveteria Glacial)

25 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS ou em contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato deve ter experiência na área operacional e disponibilidade de horário. Desejável curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

25 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: em experiência ou primeiro emprego;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

1 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter veículo próprio.

1 VAGA: CAMAREIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é exigida.

2 VAGAS: VENDEDOR INTERNO – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 06 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: desejável que o candidato tenha experiência com personalização e sublimação.

2 VAGAS: ATENDENTE DE TELEMARKETING – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: SUPERVISOR DE TELEMARKETING – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: SUPERVISOR DE VENDAS – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é exigida.

POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELLIPE DAOU

Avenida Camapuã, 2985 – Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.

25 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS ou em contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato deve ter experiência na área operacional e disponibilidade de horário. Desejável curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

25 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: sem experiência ou primeiro emprego;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

1 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na área de Vendas. Necessário que tenha CNH e veículo. Ter curso de Informática e liderança de equipe.

1 VAGA: FATURISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com rotinas de faturamento, impostos e alíquotas, receber e preparar documentos, para análise cadastral e liberação de crédito a fim de gerar faturamento e liberar pedido.

