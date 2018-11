Sine Manaus da Constantino Nery é transferido para Shopping

Shopping Phelippe Daou está localizado em frente ao T4 | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Em consequência de problemas na subestação que fornece energia elétrica ao posto do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Densenvolvimento (Semtrad) transfere, a partir desta quarta-feira (21), os atendimentos realizados neste posto para o Sine do shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, zona Leste.

A empresa responsável pela subestação está analisando o que pode ter ocorrido e irá informar em breve sobre a previsão de retorno.



Todas as vagas que seriam oferecidas no posto da avenida Constantino Nery foram transferidas para o posto do Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou. São 114 vagas de emprego, 100 das quais para operador de produção.



A seleção começa a partir das 8h e não é necessário chegar de madrugada pois, a seleção não é por ordem de chegada, mas sim pela análise de perfil dos candidatos. Todos serão atendidos.

Seleções

As pessoas interessadas nas vagas desta quarta-feira (21) deverão levar os documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas ou estendidas de Pessoas com Deficiência (PCD), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018).

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas no site .

Posto Sine Manaus Shopping Phillipe Daou

Avenida Camapuã, 2985, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.

50 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS ou em contrato;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o candidato deve ter experiência na área operacional e disponibilidade de horário. Desejável curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

50 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: eem experiência ou primeiro emprego;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório curso de TBO, Leitura de Componentes ou Operador de Linha de Montagem.

1 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter veículo próprio.

1 VAGA: CAMAREIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é exigida.

2 VAGAS: VENDEDOR INTERNO – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 06 meses na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: desejável que o candidato tenha experiência com personalização e sublimação.

2 VAGAS: ATENDENTE DE TELEMARKETING – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: SUPERVISOR DE TELEMARKETING – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: SUPERVISOR DE VENDAS – VAGAS ESTENDIDAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: 6 meses de experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência na função.

2 VAGAS: ASSISTENTE DE VENDAS – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é exigida.

1 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na área de Vendas. Necessário que tenha CNH e veículo. Ter curso de Informática e liderança de equipe.

1 VAGA: FATURISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com rotinas de faturamento, impostos e alíquotas, receber e preparar documentos, para análise cadastral e liberação de crédito a fim de gerar faturamento e liberar pedido.

