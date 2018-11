Saiba os cursos de curta duração com inscrições abertas no Centec

Manaus - Centro técnico abriu inscrições para capacitação em vários segmentos, a baixo custo, para quem deseja se aperfeiçoar em sua área de atuação ou quem busca em emprego.

De olho naqueles que buscam investir em aprendizagem e qualificação e está à procura de uma oportunidade de trabalho, o Centro de Ensino Técnico (Centec) abriu inscrição para nove cursos de capacitação profissional de curta duração. A oportunidade abrange áreas como saúde, gestão e negócios, infraestrutura, segurança e controle de processos industriais.

Os cursos, com 50 vagas cada, acontecem entre novembro e dezembro. A carga horária varia de quatro a 24 horas, em módulos que ocorrem sempre aos sábados na sede da instituição, localizada na avenida Djalma Batista, número 646, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul.

“O conteúdo de cada curso é estabelecido de acordo com o perfil profissional e com as competências requeridas pelo mercado de trabalho. São ótimas alternativas para quem está em busca de uma oportunidade, visto que oferecem qualificação em curto período. Mas, quem já trabalha e deseja aperfeiçoamento em sua área de atuação também pode se beneficiar, pois os cursos de capacitação profissional possibilitam atualização sobre as novas exigências adotadas em cada área”, explicou a diretora do Centec, Eliana Pinheiro.

A direção da escola informa ainda que os valores dos cursos variam de R$ 70 a R$ 200, dependendo da carga horária, e que os mesmos podem ser pagos inclusive no cartão de crédito. Além disso, estudantes que já fazem algum curso técnico no Centec têm descontos especiais. Os interessados podem acessar o site www.centec-am.com.br, para mais informações ou ligar para os números 99223-1580/3249-6078.

Grade

Entre os cursos disponibilizados pelo Centec na grade de programação deste fim de ano está o de ‘Refrigeração Split e ACJ’, um dos mais requisitados no mercado. Conforme a ementa, o curso qualifica profissionais para prestação de serviços de manutenção e instalação de sistemas de climatização e refrigeração. Com início agendado para o dia 24 de novembro, será realizado em quatro sábados consecutivos, com aulas no horário de 8h às 14h.

Já para o dia 1º de dezembro está previsto o curso de ‘Cálculo e definição de medicamentos com práticas de aplicações endovenosas com Jeco e Escalpe’. A capacitação, voltada para área de saúde, será ministrada no período de 8h às 17h.

Na mesma data, também será oferecido o curso de ‘Instrumentação de equipamentos de Segurança do Trabalho’, que visa habilitar os participantes para avaliações em campo, com a utilização de diversos equipamentos técnicos. As aulas acontecerão de 8h às 12h, em dois sábados seguidos.

Ainda nesta grade especial de cursos com rápida duração estão: ‘Peticionamento eletrônicos’; ‘Programa 5S’; ‘Desenho de projetos complementares em Auto Cad’, ‘Matemática básica’; ‘Calculadora HP 12c’ e ‘O poder da oratória - Como se apresentar em público’.

“Essa grade de ofertas só se encerra no dia 15 de dezembro. Até lá, temos todas essas opções para quem está a procurar de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho”, diz a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba.

Ensino profissional

O Centec é uma instituição especializada no ensino profissional e tem como missão formar profissionais com competência técnica e humana para atender as demandas do mercado de trabalho local. Todos os estudantes formados pela instituição, inclusive em cursos de curta duração, recebem certificados que os credenciam para atuam em suas áreas de escolha.

