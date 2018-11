Mais de 1,2 mil americanos e canadenses chegam a Manaus

Americanos e canadenses chegam a Manaus a bordo do navio M/S Crystal Symphony | Foto: Marinho ramos/SEMCOM

Manaus -Com, aproximadamente, 1,2 mil estrangeiros a bordo, entre passageiros e tripulantes, o navio M/S Crystal Symphony ancorou, na manhã desta quarta-feira (21), no Flutuante das Torres, no Porto de Manaus. A embarcação integra a Temporada de Navios 2018/2019 e visita pela primeira vez a capital amazonense.



Equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) realizaram a recepção dos turistas, que receberam, ao desembarcarem, artesanatos e guia de bolso com o mapa dos principais pontos turísticos de Manaus e guias bilíngue.

Com bandeira de Bahamas, o cruzeiro iniciou viagem em Fort Lauderlade, na Flórida. Já em território brasileiro, o navio passou por Belém e Santarém, no Pará, e em Parintins, no Amazonas.

Turistas americanos e canadenses, em sua maioria, estão entre os 683 passageiros a bordo do navio, que partirá de Manaus rumo a Tobago, no sul do Caribe, às 16h de quinta-feira (22).

Com grandes atrativos culturais e naturais, a capital manauara também se destaca por sua hospitalidade e gastronomia. “Antes de embarcar, acessei sites e li sobre Manaus. Fiquei encantada. Quero conhecer as pessoas daqui e a floresta”, comentou a turista Dilda Whedler, que optou em realizar o passeio nas embarcações regionais.

A Temporada de Cruzeiros 2018/2019 continua nesta quinta-feira, com a chegada do M/S Prinsendam, prevista para as 10h.

