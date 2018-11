Na Black Friday, shopping ViaNorte funcionará 24h

A direção do centro de compras agendou uma programação que inclui uma Caça ao Tesouro | Foto: Divulgação

Manaus - Pela primeira vez Manaus terá um shopping funcionando durante 24 horas. O Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, Zona Norte - manterá suas portas abertas de quinta- feira (22) a sexta-feira (23) para atender os amazonenses durante a Black Friday, que vai até domingo (25).

Os preços que chegam a 70% de desconto e uma programação que entra pela madrugada repleta de atrações para o público.

Para encarar a maratona de compras, de quinta a sexta, a direção do empreendimento agendou uma programação que inclui uma Caça ao Tesouro de vales brindes distribuídos pelo shopping e.

Na madrugada de quinta para sexta, um viradão, a partir da meia-noite, na praça de alimentação, com Aulão de Zumba, Palco Gospel (às 2h), Black Balada Send Cast, Balada na loja Send Cast com DJ, Vitrine Viva e desfile no mall com modelos e Just Party Via Norte – balada com games de dança.

Valores

Na Black Friday (23) haverá tarifa única de estacionamento durante toda sexta a R$ 5 para que os clientes possam fazer suas compras sem atropelos. O FunPark terá preço promocional de R$ 10 o passaporte e, a partir das 19h, haverá show de talentos, apresentação do grupo de hipnose Manaós e hipnose cômica, com início previsto para às 21h, na praça de alimentação.

