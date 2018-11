Voos no Amazonas e Pará a partir de R$ 129 na Black Friday

A MAP Linhas Aéreas anuncia que a partir desta sexta-feira (23), até domingo (25), durante a Black Friday, oferecerá passagens promocionais, dependendo do destino, a partir de R$ 129 o trecho, com taxas inclusas.

A campanha “Voe pela Amazônia com superdescontos” inicia a partir de 00h (horário de Brasília) desta sexta-feira (23) até domingo (26). As passagens serão válidas para viagens entre 20 de dezembro e 28 de fevereiro de 2019, conforme disponibilidade de voos. As ofertas estarão disponíveis no site da companhia – https://voemap.com.br/. Os clientes também podem acompanhar as ofertas nas redes sociais da MAP, Facebook (MAP Linhas Aéreas) e Instagram (Voemap).

A MAP mantém voos regulares para 14 municípios dos estados do Amazonas e do Pará. No Amazonas, a companhia atende a capital, Manaus, além de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. No Pará, tem voos regulares para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira.

Segundo o gerente comercial da MAP, Alexandre Nascimento, diferente dos outros anos, a companhia estendeu o período de ofertas durante todo o fim de semana para que os clientes tenham mais tempo para garantir sua passagem área.

Confira alguns destinos com descontos promocionais:

∙ Parintins – Porto Trombetas – R$ 129;

∙ Porto Trombetas – Santarém – R$ 129;

∙ Manaus – Parintins – R$ 139;

∙ Itaituba – Manaus – R$249;

∙ Tefé – Manaus – R$219.

*Com informações da assessoria

