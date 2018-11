TIM incentiva toda sua área comercial durante Black Friday

Manaus - Em uma ação inédita, seguindo o objetivo de ser a melhor operadora do Brasil e mantendo o foco na experiência do cliente, a TIM vai levar, nesta sexta-feira (23/11), 400 funcionários do Trade, Suporte a Vendas e Desenvolvimento de Canais que atuam no “Sales Consumer” para as lojas e pontos de venda (PDV) de todo o Brasil, para se juntarem aos mais de 10 mil vendedores e promotores, no dia de grande movimentação por conta da Black Friday.

A ação, chamada de “Meu dia no ponto de venda”, vai permitir um reforço na equipe – nas mais de 1.400 lojas e PDVs – possibilita que o cliente tenha mais apoio no atendimento desde o esclarecimento de dúvidas até a efetivação da compra.

“Diretores, gerentes e consultores terão um dia como vendedores para se aproximar ainda mais do cliente, entender sua necessidade e o seu perfil, apresentar soluções, tirar dúvidas e fazer com que tenha a melhor experiência no ponto de venda. Além disso, fazemos um movimento de colaboração com os colegas em um dia de lojas muito cheias. Esse é o foco da TIM, nessa nova gestão, que preza o melhor atendimento ao cliente”, explica o diretor comercial da TIM, João Stricker.

Todos os participantes da ação receberam um treinamento prévio e, ao longo da Black Friday, irão identificar as melhores práticas para serem compartilhadas com toda a equipe. Ao final do dia, os participantes irão responder a pesquisa para contar suas percepções. Esse material servirá de insumo para a melhoria contínua.

