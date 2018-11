Black Friday Decolar tem desconto de até 50% em vários serviços

Os clientes Banco do Brasil poderão parcelar suas compras de pacotes de viagem em até 15x sem juros nos cartões Visa e Master | Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A maior agência de viagens online do Brasil e América Latina, Decolar, está anunciando suas ofertas para a Black Friday 2018. São promoções como cashback, especial ingressos e até 50% de desconto em itens de turismo como hospedagem, cruzeiros, pacotes de viagem nacionais e internacionais, locação de carro, seguro viagem, entre outros.

Além disso, até às 23h59 de 23/11, os clientes Banco do Brasil poderão parcelar suas compras de pacotes de viagem em até 15x sem juros nos cartões Visa e Master; E, até 25/11, nas compras a partir de R$800,00, os clientes que se cadastrarem no site Vai de Visa e utilizarem seu cartão, receberão R$80,00 de cashback em sua fatura. Confira abaixo os detalhes das principais ofertas:

Pacotes com Descontos

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão encontrar pacotes de viagens de diversas origens para destinos como Recife, Fortaleza, Porto de Galinhas, Natal, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Gramado, Salvador, Florianópolis, Orlando, Punta Cana, Buenos Aires, Nova Iorque, Las Vegas e Cancún com até 35% de desconto. São pacotes com passagem aérea e hospedagem, além da possibilidade de inclusão de opcionais como ingressos, passeios, transfer, aluguel de carro, entre outros, para o cliente acrescentar e personalizar sua experiência.

Desconto em Hospedagem

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão encontrar uma gama de mais de 200 hotéis e resorts com desconto de até 50%, além de oferta de criança grátis na reserva. Os destinos são variados, assim como as datas.

Cruzeiros com Desconto

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão encontrar cruzeiros da Royal Caribbean e da Costa Cruzeiros com até 20% de desconto.

Especial Ingressos

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão adquirir ingressos para qualquer atração nos destinos Fernando de Noronha, Maceió, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, Natal, João Pessoa, Lisboa e Madrid com 10% de desconto, além de 15% de desconto em ingressos para Foz do Iguaçu e 5% de desconto em ingressos para Balneário Camboriú;

De 23/11 a 25/11 – Os clientes Decolar poderão adquirir ingressos como New York CityPASS e London Eye com 30% de desconto, NBA com até 10% de desconto em jogos do Miami Heat e Orlando Magic, até 23% de desconto em passeios em Barcelona e Madrid, até 25% de desconto em atividades na Patagônia, 25% de desconto em tour para Buenos Aires, 17% de desconto em tour para Santiago, até 33% de desconto em atividades no Caribe (Cancún, Playa del Carmen e Punta Cana) e 23% de desconto no ingresso Go Los Angeles;

Apenas no dia 23/11 – Os clientes Decolar encontrarão um ingresso especial de 4 dias + 4 grátis para os parques da Disney em Orlando;

Apenas no dia 25/11 – Os clientes Decolar poderão adquirir ingressos de adulto com preço de criança para todos os parques e ingressos da Disney em Orlando;

Aluguel de Carro

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão encontrar aluguel de carro em destinos nacionais e internacionais com até 35% de desconto;

Seguro Viagem

De 22/11 até 25/11 – Os clientes Decolar poderão encontrar seguro viagem para qualquer destino e de diferentes categorias, com até 50% de desconto.

Passagem Aérea

De 23/11 a 25/11 – Nas companhias Avianca e LATAM: os clientes Decolar poderão parcelar seus voos em até 10x sem juros para todos os destinos nacionais, além dos destinos internacionais Miami, Nova Iorque e Santiago; Em todas as companhias aéreas da Europa e Estados Unidos:os clientes Decolar poderão parcelar seus voos em até 10x sem juros; Na LATAM: os clientes Decolar poderão parcelar seus voos em até 10x sem juros para todos os destinos da América do Sul;

De 22/11 a 25/11 – Os clientes Decolar terão 10% de desconto na emissão de qualquer passagem aérea pagando por meio de transferência bancária (SafetyPay).

Além de aproveitar as ofertas e a possibilidade de personalizar sua viagem conforme suas preferências, tanto pelo site como pelo aplicativo, na Decolar o cliente pode parcelar suas viagens em até 12 vezes sem juros e finalizar suas compras com dois cartões diferentes.

*Com informações da assessoria

