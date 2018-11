Black Friday: comércio de Manaus tem até 70% de desconto em produtos

Manaus - A Black Friday 2018 em Manaus, que acontece nesta sexta-feira (24), terá até 8% mais lojas do que no ano passado, aumentando as opções de compras dos clientes. A estimativa é da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), que espera um crescimento nas vendas de até 5% comparado a edição de 2017. A data entrou de vez no calendário do comércio amazonense, tanto que já tem consumidor que aguardada esse momento para fazer o dinheiro render de verdade.

A Black Friday (que em inglês significa sexta-feira negra) é um evento de comércio criado nos Estados Unidos, e começou definitivamente no Brasil em 2011, até então com promoções apenas em sites de compra. Mas, com o passar dos anos, foi ganhando espaço também nas lojas físicas e hoje tomou conta do calendário dos comerciantes, e há quem diga que atualmente a data só perde para o Natal.

De acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), este ano as transações em todo país, durante a Black Friday, podem chegar a R$ 2,43 bilhões, um aumento de 15% em comparação ao ano anterior.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, disse que tem orientado bastante os empresários para que zelem pelo nome do evento e evitem ter problemas com os órgãos de fiscalização ou com o cliente, inventando preços que não existem. “Falamos para que coloquem os preços reais. Se não tiver, que não tente inventar. É uma data maravilhosa que vem crescendo violentamente”, disse.

Assayag disse, ainda, que as promoções não cobrem uma loja inteira, são apenas alguns produtos que são separados para ter um alto desconto, a fim de realizar uma queima de estoque. Este é o quinto ano que CDL-Manaus participa da Black Friday orientando os empresários. “Em um dia único, a Black Friday já vende mais que o Dia das Mães, e se continuar crescendo vai se igualar ao Natal”, completou.

Se este ano a Black Friday em Manaus repetir o feito do ano passado, em que o Procon-AM (Secretaria Executiva de Estado de Orientação e Proteção ao Consumidor) não registrou se quer nenhuma denúncia, a CDL-Manaus em parceria com o órgão de defesa do consumidor irá implementar, se possível, um software que vai servir de base para vendas da Black Friday, o que, segundo Ralph Assayag, vai trazer mais segurança e confiabilidade para as compras.

A assessora musical Rebeca Cavalcante é um dos milhares de amazonenses que segura o dinheiro e espera a chegada da Black Friday, para comprar os mesmos produtos com grandes descontos. Ela conta que já teve ótima experiência em outras edições e que realmente conseguiu economizar.

“Uma blusa que era R$ 150, comprei por R$ 60. Foi muito mais em conta esperar um pouco a promoção para comprar as peças que eu queria. Falam que a Black Friday é uma farsa, mas não é. A gente aproveita muito, inclusive este ano vou esperar para comprar móveis na promoção”, explicou Rebeca.

Fiscalização

O Procon-AM, que realiza a fiscalização das vendas da Black Friday, informou que as equipes já estão desde o dia 7 nas ruas orientandos os lojistas e, inclusive, já realizou uma reunião com a CDL-Manaus para afinar os últimos detalhes do evento. Ano passado, o órgão não registrou denúncia relacionada a data.

As ações de fiscalização estão sendo baseadas em orientação aos lojistas para não cometerem nenhuma irregularidade, como aumento de preço um dia antes, para dar um falso desconto, no dia do evento, e que respeitem a legislação básica do consumidor.

O cliente deve estar atento, se o lojista disser que acabou o estoque daquele produto com preço mais baixo, mas está vendendo o mesmo produto com preços mais alto, deverá comprovar que este produto realmente acabou e essa diferença se dá pelo estoque com a precificação menor.

Os lojistas devem também fornecer um exemplar do código de defesa do consumidor de fácil acesso para os compradores consultarem e, principalmente, observar. Caso o estabelecimento não tenha possua troco, o lojista é obrigado a dar a maior, jamais a menor. O consumidor não pode sair prejudicado e não é obrigado a aceitar balas e bombons como troco.

“O cliente deve observar se os produtores estão realmente com desconto, a famosa pesquisa de preço com antecedência. As pessoas podem denunciar qualquer violação ao seu direito por meio do número: 0800 092 1512 ou na sede do Procon, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus”, detalhou o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Shoppings

Além do comércio varejista do Centro de Manaus, outra principal opção dos consumidores são os shoppings centers, que apresentam diferentes opções de compra e de lazer durante o período da Black Friday, com datas distintas.

No Millennium Shopping, a Black Friday acontece do dia 23 ao dia 25, com produtos e serviços com desconto de até 70%, além de facilidades de pagamento. Com destaque para os segmentos óticas, vestuário, alimentação, cosméticos, perfumaria, bolsas e calçados.

No Manauara Shopping, o período de compra com desconto vai acontecer do dia 21 ao dia 24, quando também o centro de compras terá música ao vivo, som eletrônico com DJ e estacionamento com 50% de desconto. Na sexta-feira (24), o shopping vai funcionar até meia-noite.

No Amazonas Shopping, os descontos serão do dia 23 ao dia 25 de novembro, e lojistas dos segmentos de vestuário, eletrônicos e acessórios já confirmaram participação.

O Shopping ViaNorte trouxe a programação mais intensa e vai oferecer 24 horas seguidas de compras para os consumidores, começando na quinta-feira (23) e terminando apenas na sexta-feira (24), com direito a “Viradão” apartir da meia-noite, com Aulão de Zumba, Palco Gospel, Black Balada e outras atrações.

Estacionamento com taxa única de R$ 5 e valor promocional na FunPurk de R$ 10. O Shopping ViaNorte também terá caça ao tesouro, que são brindes espalhados pelo shopping, durante o “Viradão”.

As lojas do Shopping Ponta Negra também vão oferecer até 70% de descontos em produtos, além de outras comodidades como tarifa única no estacionamento, tanto para o convencional por R$ 5, quanto para o VIP por R$ 10, ambos sem limites de horário.

No Manaus Plaza Shopping, a Black Friday acontece do dia 22 ao dia 25, com descontos que vão de 10% a 70% nas lojas com adesivo do evento. São roupas, calçados, acessórios e serviços de beleza integrando a campanha do centro de compras - que esse ano contará com uma ajuda especial na divulgação das promoções.

Blogueiras estarão a postos para mostrar tudo nas redes sociais. A promoção rola no horário de funcionamento do shopping, quinta, sexta e sábado, das 9h às 21h, e no domingo, das 14h às 20h.

