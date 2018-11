Vídeo: 13º desse ano vai ser usado para pagar dívidas, diz CDL

A maioria dos consumidores vai usar o benefício do 13º para pagar dívidas. | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Segundo uma pesquisa da Câmara Dirigente Lojistas de Manaus (CDL), o trabalhador vai entrar esse ano sem aperto no bolso. A maioria vai usar o benefício do 13º para pagar dívidas.

Até dezembro, cerca de R$ 1 bilhão e 630 mil reais devem ser injetados na economia do estado com o 13º e pouco mais de 587 mil pessoas devem receber o benefício.

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, diz que a meta até 30 de dezembro é que 41 mil pessoas devam estar com seus nomes limpos no mercado, e com as dívidas pagas, pela a utilização do 13º.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Black Friday: comércio de Manaus tem até 70% de desconto em produtos

Vídeo: comércio natalino gera novas vagas de emprego