Está procurando emprego? Confira dicas sobre entrevistas

Em todo o País, os dados da ASSERTTEM esperam 434.429 novos postos de trabalho temporário ofertados | Foto: Divulgação

É natural que nos três últimos meses do ano, com a proximidade do natal e ano novo, haja aumento na quantidade de empregos temporários e consequentemente na quantidade de entrevistas de emprego. Neste ano, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) e Caixa Econômica Federal apontam que deve ocorrer um crescimento de 10% se comparado ao último quadrimestre de 2017. A alta deve se dar principalmente por conta da indústria.



Em todo o País, os dados da ASSERTTEM esperam 434.429 novos postos de trabalho temporário ofertados entre setembro e dezembro de 2018, ante 394.935 empregos originados no mesmo período de 2017.

Contudo, se portar bem durante este momento é fundamental, além do mais, aspectos de postura e apresentação acabam evidentes. A professora do curso de Apresentação de Alto Impacto e Oratória Inspiradora do IPOG, Dra. Cristiane Romano, aponta três dicas fundamentais para se observar durante sua entrevista de emprego.

Para o recurso vocal, Cristiane Romano, afirma que o entrevistador percebe quando o conteúdo não está alinhado com aquilo que o candidato está comunicando | Foto: Divulgação

Primeiramente, fique atento a sua expressividade. Observa-se três recursos neste momento: verbal, vocal e não-verbal.

Para o recurso verbal, Cristiane esclarece que é preciso saber o que o candidato à vaga está dizendo e se expressando. Para isso é preciso observar toda a situação antes de qualquer fala. É necessário saber onde e como é a entrevista.

“Esses detalhes podem ser descobertos por meio de alguém que já passou por aquela empresa, sem que você deixe de ser autêntico, na hora de ser entrevistado. Então seja verdadeiro, não busque características de terceiros, e nada de roteirizar o que irá falar. Nesse momento o mais importante é aquilo que sai do próprio candidato, e não uma frase pronta da internet”, esclarece Cristiane.

Para o recurso vocal, Cristiane Romano, afirma que o entrevistador percebe quando o conteúdo não está alinhado com aquilo que o candidato está comunicando. “A oratória é a arte de falar em público, mas, a oratória para uma entrevista de emprego deve ser mais informal do que cheia de técnicas. No entanto, fique atento ao vocabulário e pronuncias.

Muitas pessoas falam palavras cortadas ao meio, e isso já faz parte do recurso vocal”, pontua. Além disso, faz parte da característica vocal, o seu tipo de voz. “Se a apresentação é de uma voz muito agravada pode ser apresentado uma pessoa agressiva, e se mostrada uma voz fina de mais, será percebido, por exemplo, como uma pessoa de pouca credibilidade e autoridade”.

Esses aspectos unidos ao conteúdo apresentaram voz e clareza, que serão somados ao recurso não-verbal | Foto: Divulgação

É importante, além da notoriedade da voz, articular bem e com clareza na dicção. Esses aspectos unidos ao conteúdo apresentaram voz e clareza, que serão somados ao recurso não-verbal. “Neste momento o entrevistador irá observar se o entrevistado está retraído, se o olhar está conectado com a fala”. A postura corporal também é observada. “Se uma pessoa está caída na cadeira ela demonstra que não há interesse na vaga. Então demostre uma postura de vencedor, de palestrante, apresentador e que seja impactante”, assegura a professora do curso de Apresentação de Alto Impacto e Oratória Inspiradora.

Por fim, a Dra. Cristiane Romano, orienta que os três aspectos devem andar juntos. E em seguida é importante se fazer uma descrição de quem é você. “Quais são seus talentos, como você se porta. Neste momento, será falado exatamente o que está no seu coração. Também escreva o que você falara, para guardar como gatilhos de memória”, afirma Cristiane.

Se no fim da entrevista você foi contratado, não deixe de aplicar a oratória para vender | Foto: Divulgação

Como usar o recurso da oratória para vendas?

Se no fim da entrevista você foi contratado, não deixe de aplicar a oratória para vender. A fonoaudióloga, palestrante, head trainer e executive coaching, Cristiane Romano, explica que a oratória é a base para venda. “Atualmente vende bem quem usa argumentos. É preciso entender do produto, mas antes, escute o cliente de forma ativa e entenda sua dor – aquilo que ele quer comprar”, orienta.

Muitas vezes o cliente não sabe demonstrar seu desejo. E ao utilizar perguntas poderosas, o vendedor descobre como atingir o cliente, com clareza. “Utilize, então, perguntas que comece com: o que você gostaria; como você gostaria; e, nesse sentido entenda o que a clientela deseja”.

Na hora da venda se conecte com o olhar em seu cliente | Foto: Divulgação

No momento da compra, acontece de o cliente querer outro produto, mas não conseguiu se expressar. Esse cliente está em dúvida, mas seu argumento foi outro. “Quando se é um vendedor com escuta ativa, é mais fácil atingir o que o comprador deseja”, pondera.

Na hora da venda se conecte com o olhar em seu cliente. “Essa é a única forma, em primeiro momento, de conectar com a pessoa. Se isso não acontecer a sua venda praticamente acabou”, avalia Cristiane.

Além disso, para que haja a venda, a Dra. Cristiane Romano aponta que os aspectos considerados para a entrevista de emprego se aplicam na hora de vender. “É fundamental considerar suas vestimentas nesse momento, ‘o cliente olhará isso’. É preciso ter concordância de comportamento. Vendemos a nossa imagem por meio de nossas atitudes”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura injeta R$ 304 milhões com pagamento do 13º salário

Trabalhador temporário deve esquecer a rivalidade e focar no resultado