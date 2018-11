De uma barraca de pastel em Manaus a Cachaçarias de sucesso

Manaus - Quem na cidade de Manaus não conhece a famosa Cachaçaria do Dedé ou já provou da saborosa carne de sol do lugar? André Parente, 50 anos, o "Dedé", conta ao Portal Em Tempo a trajetória do empreendimento, iniciada em 1991, com uma barraca de pastel, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

O sucesso do pastel foi tanto que, com a renda da pastelaria, Dedé expandiu os negócios. Em 1994 inaugurou o "Skina do Pastel", no mesmo local onde funciona atualmente a única Cachaçaria do Dedé, fora de shoppings, primeira do grupo, inaugurada em 2006.

O bom gosto pela cachaça foi apurado, após Dedé fazer amizade com um jovem odontólogo de Minas Gerais, estado que ostenta o título de maior produtor de cachaças do País, com exportação para vários países.

Do pastel a marca de sucesso com 4 lojas em Manaus. | Foto: Ione Moreno





"Esse meu amigo viajava muito para Minas e ele trazia cachaças para mim. Ao ver a qualidade do produto mineiro, comecei a me interessar pelo ramo. Em uma ocasião, ele adoeceu e voltou para a cidade dele, para realizar o tratamento. Eu sempre o visitava em Minas, e aproveitava para trazer as cachaças e vendê-las no Parque 10. Os clientes tomaram gosto pela cachaça e as vendas foram um sucesso", conta.

Mudança e planejamento

Em meados de 2004 houve a mudança de marca. O boteco 'Skina do Pastel' transformou-se oficialmente em 'Cachaçaria do Dedé'.

Ao perceber que poderia dar um passo a mais, ao lado do sócio Rogério Perdiz, Dedé inaugurou em 2009 a 'Cachaçaria e Empório do Dedé'. O estabelecimento seria um dos points do Manauara Shopping, no bairro Adrianópolis, que na mesma ocasião, abria as portas em Manaus.

Atualmente a Cachaçaria está presente, além da unidade do bairro, no Parque 10, em três shoppings da capital amazonense. A marca também está fincada em outras quatro cidades brasileiras.

A marca Dedé se faz presente desde a cachaça até me copos personalizados. | Foto: Ione Moreno

Dedé afirmou que, hoje, para abrir um loja nos parâmetros da Cachaçaria, é preciso investir aproximadamente R$ 4 milhões.

"Plano de trabalho é fundamental para os negócios. EM 2014, quando o Brasil passou por uma crise econômica, eu consegui abrir um Centro de Desenvolvimento, Distribuição e Administração (CDDA). Já em 2016 abri a primeira unidade fora de Manaus, em Fortaleza (CE). Isso foi possível graças ao plano de trabalho, desenvolvido por mim e pela equipe", pontuou.

Empreendimentos e Sociedade

Empreender no Brasil não é tão simples. Além de Manaus, a marca 'Cachaçaria do Dedé' está consolidada nas cidades de Belo Horizonte e Uberlândia (MG); Belém (PA); e em Fortaleza (CE).

Dedé comentou que, para inaugurar essas lojas, foi como levar o empreendimento para países diferentes, em virtude dos trâmites burocráticos existentes em cada estado.Para isso, ele garantiu que o planejamento e conhecimento sobre o ramo é fundamental.

"Eu não tenho ganância por dinheiro. Eu gosto de ver as coisas funcionarem", diz Dedé Parente. | Foto: Ione Moreno

"Eu não tenho ganância por dinheiro. Eu gosto de ver as coisas funcionarem. Meu sócio e eu somos muito incomodados com o 'hoje'. Por exemplo, esse ano fechamos com uma empresa de consultoria, para elaboramos o nosso plano de cargos e salários. Esse plano é fundamental. Por meio dele, é possível definirmos a vida da empresa para os próximos 10 anos", declarou Dedé.

Para Dedé, uma sociedade é como um casamento. Cada um tem seus deveres e responsabilidades. "A minha situação com Rogério é muito bem definida, pois existe um Plano de Governança. Temos esse documento desde o início da sociedade. Eu cuido da produção da casa e da parte comercial. Rogério é responsável pela área financeira e administrativa", complementou.

Cachaças Dedé | Foto: Ione Moreno

Paixão pelo Amazonas

Dedé é um homem apaixonado pelo Amazonas e pela riqueza gastronômica do Estado. A 'Jambucana', feita da mistura de cachaça com a erva amazônica Jambu, foi idealizada pelo próprio Dedé, com uma proposta de valorização dos sabores regionais. Com a mesma erva, que adormece os lábios, é feita a "Jambu Bier", mistura de cerveja com Jambu.

A 'jambucana' é sucesso da Cachaçaria. Segundo Dedé, duas novas misturas, com Açaí e Guaraná, estão em fase de teste. | Foto: Ione Moreno

"Nós precisamos valorizar as riquezas da nossa terra. Infelizmente, não apreciamos o que temos. A riqueza de sabores, a cultura local possui aspectos grandiosos. Isso valoriza nossos produtos. Ninguém vai segurar o Amazonas quando, realmente, colocarmos essas riquezas, em primeiro lugar", analisou Dedé.





Leia mais:



Empresária amazonense transforma lojas de roupas em marca de sucesso

Casal de empreendedores em Manaus aposta em casa noturna

Carlos Oshiro supera obstáculos e vira referência em negócios no AM