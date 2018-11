Cetam realiza Processo Seletivo em 53 municípios neste domingo

Manaus - As provas do Processo Seletivo para cursos técnicos e cursos de especializações técnicas, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), serão aplicadas neste domingo (25), na capital e interior. No total, 20.398 candidatos devem fazer as provas em 53 municípios do Estado.

Os portões dos locais onde serão realizadas as provas fecham às 9h (horário local), porém os organizadores alertam para que o candidato chegue com, pelo menos, uma hora de antecedência. O candidato deverá estar portando documento de identificação com foto (original), caneta esferográfica preta ou azul de material transparente e Cartão de Confirmação.

O exame de seleção acontecerá em etapa única com a aplicação de prova objetiva, contendo 40 questões. O gabarito das provas estará disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec), no período de 24h, após o término de realização das provas.

Esta é a segunda oferta de cursos técnicos do ano e consolida o recorde na oferta de vagas de formação técnica em 2018, com um total de 11.298 vagas nas duas etapas. Um dos destaques desta etapa é a oferta de 80 vagas destinadas exclusivamente a candidatos de comunidades indígenas para o curso de Técnico em Enfermagem Indígena.

As informações sobre local e horário da prova estão contidas no Cartão de Confirmação, disponível em www.concursoscopec.com.br

. O resultado final, contendo a classificação de candidatos dentro no número de vagas, estará disponível no dia 28 de dezembro, também no site da Copec.

*Com informações da assessoria

