Vale a pena comprar com antecedência produtos das festas de Natal?

Manaus - Faltando pouco mais de um mês para o Natal, já é possível ver mesmo que de maneira tímida os itens que compõem as ceias das noites de Natal e Réveillon podem ser encontrados nas gondolas dos principais supermercados de Manaus.



De acordo com as redes, que anunciam promoções nesta época, o momento é de economizar até 30% no orçamento final da ceia estocando os alimentos que farão parte das receitas das ceias.

Economia

Quem se antecipa e pesquisa antes garante. A economia no fim pode chegar até 50%. A dona de casa Magaly Simões, 65, conta que há pelo menos cinco anos decidiu fazer a experiência e concluiu que vale a pena comprar com antecedência os produtos não perecíveis.

“Enlatados, bebidas, panetones, frutas cristalizadas e secas são alguns dos produtos que consigo comprar com um valor mais baixo. Essa tática começou quando decidi que não queria mais enfrentar filas enormes nas vésperas do Natal. Além disso, consigo comprar os produtos mais novos e rodar pelo menos três estabelecimentos para pesquisar os preços”, revelou.

A dona de casa disse ainda que quando chega o dia da ceia, tudo o que é preciso já está comprado. “Chester, peru e pernil sempre são os últimos a serem comprados, ainda assim não deixo para a última hora. Isso faz com que eu otimize meu tempo e não sofra com a falta de alguns produtos. A dica é sempre pesquisar, depois que comecei a fazer isso notei a diferença no gasto final”, pontuou.

Vendas após Black Friday

De acordo com a gerente de uma rede de supermercados da cidade, as vendas natalinas começam de fato, logo após a Black Friday, que é quando todos os produtos da ceia são colocados na exposição. “Antes disso, é possível ver apenas panetones e alguns enlatados, mas nada que a gente possa afirmar que as vendas já tenham começado. O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora mesmo que os produtos estejam disponíveis um mês antes”, explicou.

Já Mara Guimarães, contou que a rede de supermercados Leve está preparada para receber os clientes que se antecipam. “Já antecipamos os produtos para a ceia de Natal. Temos panetone, que é campeão de vendas, frutas cristalizadas e secas, castanhas, chester e peru. Ou seja, as lojas estão preparas, no entanto, o consumo ainda vai de acordo com a capacidade financeira dos nossos clientes. Já existe uma procura, mas ainda tímida”, comentou.

A gerente de vendas ressaltou que as vendas natalinas não são apenas para os dias 25 e 31 de dezembro. “Muita gente compra para fazer ceias de confraternização com família e amigos, com isso, os estabelecimentos precisam estar preparados”, declarou.

De acordo com o economista Judah Torres, é válido aproveitar os descontos relevantes, especialmente em bebidas mesmo que o comércio ainda esteja nos últimos ajustes para as campanhas do fim do ano. “Todo o comércio faz a preparação para as vendas de Natal logo após o Black Friday, nos mercados não é diferente. Ainda assim, é bom aproveitar as promoções principalmente nos alimentos que são consumidos durante todo o ano”, finalizou.

