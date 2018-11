Gestão em finanças da Prefeitura de Manaus é destaque no PQA 2018

Manaus - O modelo de gestão da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), da Prefeitura de Manaus, esteve entre os cases finalistas do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA) edição 2018, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).

A cerimônia de premiação ocorreu na noite da última sexta-feira (23), em Manaus, no salão de festa do Diamond Convention Center.

A Semef foi premiada na modalidade Gestão 250 pontos, categoria Administração Direta, que também premiou os modelos de gestão do Colégio Militar de Manaus, 3º Esquadrão de Helicópteros e Estação Naval do Rio Negro na modalidade Gestão 500 pontos. Ano passado, a Secretaria de Finanças do Município recebeu Menção Honrosa na modalidade Processo do PQA 2017.

Para o secretário da Semef, Lourival Praia, esse é mais um reconhecimento conferido ao executivo municipal pelo esforço e implementação das boas práticas capitaneadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Ele lembrou que, somente neste ano, as ações em gestão, finanças e tecnologia da Prefeitura de Manaus arrebataram vários prêmios locais e nacionais, entre eles: ‘Inova Cidade’, promovido pelo Instituto Smart City Business America; o Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep TIC); e o Prêmio ‘Eu Esri’, promovido pela empresa Imagem, especialista no setor de inteligência geográfica no Brasil.

“O PQA vem somar com a sensação de dever cumprido e com o rol de grandes realizações deste ano de 2018. A equipe da Semef está focada nas determinações do prefeito Arthur Virgílio e tem implementado grandes ferramentas de gestão que têm dado certo. Sem esquecer que todo o reconhecimento às práticas de Manaus rendeu a indicação da revista Exame como exemplo de gestão fiscal a ser seguida pelo Brasil”, destacou o secretário.

Segundo o subsecretario de Gestão da Semef, Alain Costa, “a premiação coloca a Semef no primeiro dos três degraus de excelência em gestão que uma organização pode alcançar. Isso demonstra a solidez das práticas de gestão que têm levado a secretaria ao atingimento de metas e a melhoria continua na eficiência, inovação e desburocratização dos processos”.

Sobre o PQA

O prêmio, realizado pela Sistema Fieam, está em sua 25º edição e é um indicador do nível de excelência das organizações privadas e públicas do Amazonas. Além de ser considerado o Oscar da qualidade no Estado, o prêmio também é uma oportunidade de compartilhamento de melhores práticas durante a realização das várias etapas do evento, onde são indicadas as finalistas as empresas e órgãos finalistas aos prêmios.

