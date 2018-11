Marinha abre Processo Seletivo para 25 vagas. Saiba mais

Manaus - A Marinha do Brasil (MB) abre, na próxima terça-feira (27), as inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças temporárias com oferta de 25 vagas para a cidade de Manaus (AM).

As oportunidades estão distribuídas pelos níveis fundamental (cursos correspondentes à educação profissional de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores) e médio/técnico, com remuneração em torno de R$2.600 e R$ 3.600,00, respectivamente, já contando com adicionais.

As 25 vagas disponíveis são destinadas para ambos os sexos, com mais de 18 anos, no ano de sua incorporação, com vagas nas seguintes áreas: Saúde (Enfermagem, Higiene Dental, Radiologia Médica e Técnico em Farmácia); Industrial (Eletrônica, Mecânica, Metalurgia, Motores e Marcenaria); e de Apoio (Ciências Contábeis e Processamento de Dados).

As inscrições irão até o dia 11 de dezembro de 2018 e a taxa de inscrição é de R$ 75,00.

As Praças que ingressam na MB pelo Serviço Militar Voluntário fazem parte da 2° Classe de Reserva da Marinha (RM2) e recebem remuneração atinente à sua graduação, seja Marinheiro Especializado (ensino fundamental) ou Cabo (médio/técnico), além terem acesso a diversos benefícios, como alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, religiosa, psicológica, entre outros.

Depois de concluir com êxito todas as etapas do processo seletivo e ter sido aprovado no curso de formação, ocorrerá um vínculo entre o novo militar e a Marinha, renovado de ano em ano podendo chegar a oito anos. Esta situação não permite que este militar consiga adquirir a estabilidade.

As fases do processo seletivo para o SMV-Praças

Os candidatos realizarão prova objetiva de Português e de Formação Militar Naval, sendo 25 questões para cada. A bibliografia estará indicada no Aviso de Convocação. Após isso, haverá os seguintes Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Verificação Documental (VD); Inspeção de Saúde (IS); Prova de Títulos e Teste de Aptidão Física (TAF). Este último é composto por duas provas: uma de natação para a distância de 25 metros para o tempo máximo de 50 segundos para os homens e de um minuto para as mulheres. A outra prova será uma corrida, com percurso de 2.400 metros a ser efetuado em 16 minutos pelos homens e 17 minutos para as mulheres.

Serviço

Processo Seletivo para Serviço Militar Voluntário – Praças

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Inscrição: 27/11/2018 a 11/12/2018

Taxa de inscrição: R$ 75,00

As inscrições serão realizadas via internet, no site do Com9ºDN, www.marinha.mil.br/com9dn , no

link “Serviço Militar Voluntário”.

Mais informações podem ser obtidas nos editais disponíveis no site do Comando ou pelo telefone:

(92) 2123-2278.

