Sete denúncias são registradas na Black Friday, em Manaus

Manaus - A Black Friday em Manaus acabou com sete denúncias registradas no Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM). O balanço divulgado nesta segunda-feira (26) foi considerado positivo pelo órgão. A loja de vestuário nacional C&A foi notificada por conta de irregularidades apresentadas em anúncios e estoque de produto.

De acordo com o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe,a fiscalização esteve nas ruas nas últimas três semanas e para complementar o alcance do órgão foi disponibilizado o canal de denúncia direta, por meio do WhatsApp, no número 99271-5519,

“O balanço dessa Black Friday até o momento foi positivo, tivemos poucas denúncias de caso de violação do direito do consumidor. Situação que mostrou que o trabalho pedagógico com os lojistas foi bastante proveitoso”, detalhou Fraxe.

Segundo dados divulgados pelo Procon-AM, foram recebidas ao todo sete denúncias pelo canal direto via WhatsApp, sendo quatro em um shopping na zona Centro-Sul e três em um shopping localizado na Djalma Batista, referente à precificação nas vitrines e confusão dos cartazes das promoções.

Uma das denúncias que resultou em notificação foi com a loja de roupas C&A que estava anunciando desconto de 70% nas peças de roupas, mas não tinha estoque suficiente para atender a demanda.

O Procon-AM solicitou notas fiscais de entrada para que a empresa comprovasse a venda com 70% de desconto. A empresa foi notificada e tem um prazo de dez dias para apresentar defesa.

As outras denúncias se tratavam apenas de falhas de informações que poderiam facilmente ser corrigidas pelo lojista e não prejudicava o consumidor.

