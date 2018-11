Manaus Plaza realiza Bazar de Natal com descontos de até 70%

Manaus - Produtos de conceituadas marcas e “desapegos” de blogueiras estarão com grandes descontos no Bazar do Manaus Plaza Shopping, que acontece de 30 de novembro a 2 de dezembro, na Av. Djalma Batista, nº2100 – Chapada Zona Centro- Sul da Capital. Com peças custando a partir de R$ 5.

Moda feminina e masculina, calçado, moda intima, acessórios, estética e beleza, dentre outros de diferentes segmentos. Ao todo 75 lojas trazem para essa grande liquidação, produtos exclusivos com até 70% de desconto, além de um espaço reservado para o desapegos de algumas blogueiras da cidade.

Conforme a concierge do Manaus Plaza Centro de Convenções, Angelica Sayonara, algumas peças chegam a custar R$ 5. “A ideia é fazer um bazar de verdade, onde podemos oferecer aos clientes preço baixo em produtos de qualidade.”

“É a oportunidade perfeita para quem quer comprar presentes de natal sem gastar muito, além de ter todo um conforto e segurança que um shopping oferece.” Finaliza Angelica.

O Bazar funcionará no 3º piso do centro de compras de 10h às 21h durante todo o evento, com acesso por dentro do shopping e pelo 6° andar do edifício garagem.

*Com Informações da Assessoria

Leia mais:

Pagamento da segunda parcela do 13º pelo INSS começa a partir de hoje

Gestão em finanças da Prefeitura de Manaus é destaque no PQA 2018