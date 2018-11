Prefeitura participa da Feira do Polo Digital de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus participará da Feira do Polo Digital com a palestra “Vencendo Tubarões”, que acontece nesta terça-feira (27), e vai até a próxima quinta-feira, 29, das 13h às 21h, no Centro de Convenções Studio 5, Japiim, zona Sul.

As atividades oferecidas são: a palestra de Camila Farani, um dos "tubarões" e investidora do programa Shark Tank Brasil; e o Escritório do Empreendedor que estará com seus serviços em um estande da feira.

O tema da palestra que será abordada por Camila Farani é “Vencendo Tubarões” e será ministrada nesta terça-feira (27), a partir das 15h. Camila foi premiada como Melhor Investidora-Anjo no Startup Awards 2016 e é fundadora do Grupo Boxx e Innovaty. Em 2014 cofundou o Mulheres Investidoras-Anjo de incentivo a mulheres empreendedoras. De 2016 a 2018 presidiu o Gávea Angels, um dos primeiros grupos de investimento-anjo do Brasil.

Camila ainda fundou a butique de investimentos G2 Capital para continuar apostando em novas empresas de tecnologia (startups). Ela também é advogada, com pós-graduação em Marketing e especializações em empreendedorismo e inovação por Stanford e o Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Escritório do Empreendedor

O Escritório do Empreendedor, coordenado pelo Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor (Fumipeq), estará presente promovendo orientação empresarial para abertura e formalização de negócios, informações para licenciamentos, emissão de certidões entre outros assuntos voltados a negócios. No estande também estarão servidores da Semef e Implurb.

A secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, ressalta a importância da cidade se voltar para a nova era digital: "Manaus precisa pensar em novas matrizes econômicas, seguindo a nova economia. Pensando nisso, estamos desenvolvendo e apoiando projetos focados em tecnologia e inovação: indústria 4.0. Precisamos preparar as pessoas para as profissões do futuro, como tem requerido o prefeito Artur Neto”, observa Ananda.

Realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese) de Manaus e o Samsung Instituto de Desenvolvimento de Informática para Amazônia (Sidia), a Feira do Polo Digital convidou a Semtrad para participar como uma das apoiadoras do evento, reconhecendo sua política de incentivar a criação e desenvolvimento de negócios inovadores.

Para participar, basta acessar o endereço www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br

*Com Informações da Assessoria

Leia mais:

Marinha abre Processo Seletivo para 25 vagas. Saiba mais

Vale a pena comprar com antecedência produtos das festas de Natal?