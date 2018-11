Professor em Manaus oferece revisão gramatical para TCC

Professor Wanderson oferece serviços de revisão gramatical para trabalhos de conclusão de cursos | Foto: Divulgação

Manaus - Com vasta experiência como professor de português para concursos e vestibulares, o professor Wanderson Feitoza é especialista em Análise e Produção de textos, além de ser especialista em revisão gramatical.



O docente é revisor de um jornal de grande circulação em Manaus e, aproveitando sua experiência profissional, resolveu oferecer serviço de Revisão Gramatical e Semântica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

O serviço irá consistir na revisão gramatical e adequação semântica dos trabalhos, para deixá-los coerentes, coesos, dentro do padrão de formalidade exigido na língua.

“Muitas pessoas acham que, para escrever bem, deve-se escrever bonito, com palavras de difícil significado, mas não é bem assim. Um bom texto deve ser, acima de tudo, simples, objetivo e conciso", diz o especialista.



O professor diz ainda que os alunos têm muita dificuldade em lidar com as dificuldades gramaticais e semânticas da Língua Portuguesa, realidade que é levada também para as universidades."Quando o aluno chega à universidade, os métodos didáticos do ensino básico e médio no ensino ainda não o preparou devidamente para o uso correto da língua, principalmente no que diz respeito a escrita. Como a disciplina não é oferecida em certos cursos do ensino superior, ai surgem os problemas".

Quem tiver interesse em adquirir o serviço de revisão gramatical oferecido pelo professor deve entrar em contato por telefone ou WhatsApp através do número (92) 98172-4871.

Os valores para o serviço variam de R$ 150 a R$300, dependendo do número de páginas dos trabalhos.

A forma de pagamento deve ser acordada diretamente com o docente. O professor alerta que o serviço é apenas de revisão gramatical e semântica, não contemplando a adequação do trabalho nas normas da ABNT.