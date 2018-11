Mega Feirão de carros promete melhores condições de compra e venda

Manaus- Apesar da crise econômica que se abateu sobre o Brasil, está fácil trocar de carro nesse final de 2018. A boa reação da economia, juntada ao anúncio de saque do décimo terceiro salário e até do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) já promete uma boa injeção na economia.

E para quem quer trocar de carro, nesta sexta-feira, sábado e domingo (30/11, 1° e 2/12), acontece a última edição do ano do Mega Feirão Liquidacar! O evento, que promete as menores taxas do mercado de seminovos, acontecerá no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, Zona Oeste da capital, com o apoio do Bradesco Financiamentos.

Ao todo, 20 lojas estarão participando do Feirão, com mais de 400 carros em exposição. Os veículos são revisados e com procedência correta. Segundo o organizador do feirão, Júnior Marinho, da Procurando Meu Carro, a última edição do Mega Feirão Liquidacar de 2018 promete fornecer as melhores condições para compra dos carros.

“É a melhor oportunidade que os clientes terão para adquirir um carro novo nesse final de 2018. Já fazemos esse feirão há um bom tempo, sempre com as melhores condições e a satisfação dos nossos clientes”, destaca.

As condições propostas são taxas de juros a partir de 0,89%, e a primeira parcela em até 60 dias. Além disso, quem adquirir um carro no Mega Feirão Liquidacar terá até 60 meses pra quitar o veículo, com parcelas a partir de R$ 299,00. O crédito do cliente, inclusive, poderá ser aprovado na hora, graças a participação do banco Bradesco Financiamentos no feirão.

Serviço

O quê: Mega Feirão Liquidacar

Quando: Sexta-feira, sábado e domingo, 30/11, 1°/12 e 2/12

Horário: O dia inteiro

Local: Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus – avenida Pedro Teixeira, S/N, bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus

Entrada: gratuita

*Com informações da assessoria

