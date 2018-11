Veja a lista com as 23 vagas de emprego ofertadas pelo Sine-AM

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) informa que o Sine-AM está com 23 vagas de emprego/estágio para trabalhadores com ensinos fundamental, médio e superior.A seleção dos candidatos começa nesta quarta-feira (28 e segue até quinta-feira (29), na sede do Sine-AM, na avenida Djalma Batista, ao lado do Amazonas Shopping.

As vagas são para estágio em Serviço Social (seis vagas), estágio para advogado (direito penal – três vagas), secretária executiva (uma vaga), estoquista (uma vaga), estofador de móveis (uma vaga), auxiliar de açougueiro (uma vaga), técnico em T.I (uma vaga), recepcionista (PCD – uma vaga), auxiliar de produção (PCD – uma vaga), assistente administrativo (PCD – uma vaga), ajudante de obras (PCD – uma vaga), auxiliar de limpeza (PCD – uma vaga), analista de recursos humanos (uma vaga), pintor de letreiro (uma vaga), costureiro (uma vaga) e torneiro soldador (uma vaga).

Os interessados devem comparecer à sede do Sine-AM, a partir das 8h, munidos da Carteira de Trabalho para comprovar a experiência profissional solicitada pelos empregadores.

*Com informações da assessoria

