Escola Século recebe selo de referência Google Education

O Centro Educacional Século, no ano de 2018, em reconhecimento à implantação do projeto de utilização das ferramentas Google no contexto das metodologias ativas de aprendizagem. | Foto: Divulgação

Manaus - A escola Século recebeu certificado e selo por possibilitar aos alunos interagir no estilo das redes sociais, reproduzindo dinâmicas com as quais já estão acostumados. O evento foi realizado no ultimo sábado (24), no teatro da escola.

A plataforma Google For Education desenvolve a dinâmica educacional, onde a lunos e professores tem acesso a seus e-mails, documentos e calendários, de qualquer dispositivo. A ideia é simples e genial de se manusear.

O aprendizado no ambiente social é excelente para reunir os aplicativos do Google For Education. A interação desenvolvida por professores e alunos, se relaciona a um site de rede social e compreendem imediatamente como usá-lo.

O acesso aos aplicativos pelos quais são combinadas, são várias formas de aprendizagem reunidos em um lugar fácil de encontrar. Alunos e professores, podem acessar, os seus e-mails, documentos e calendários, de qualquer dispositivo.

Evento

O evento também serviu para o lançamento da Revista Século, que vai trazer uma abordagem mais científica por apresentar métodos educacionais inovadores que a instituição de ensino adotou sem deixar de lado a boa leitura para os pais que desejam uma orientação sobre a educação dos seus filhos.

O Centro Educacional Século, no ano de 2018, em reconhecimento à implantação do projeto de utilização das ferramentas Google no contexto das metodologias ativas de aprendizagem, e pelo alcance de todos os requisitos, recebe a certificação e o Selo Escola de Referência Google no Brasil por seu desenvolvimento em soluções inovadoras para aprendizagem colaborativa por meio das ferramentas digitais Google, compondo o número total de 19 escolas no país e sendo a única da região norte a obter a certificação.

De acordo com a direção de ensino da escola, a implantação do programa começou pela reconfiguração das salas de aula para abrigar as estratégias de estudo e colaboração baseadas no uso de um Chromebook por aluno.

Os docentes foram capacitados nas Metodologias Ativas de Aprendizagem, no uso das tecnologias digitais no ensino híbrido e das ferramentas Google for Education.

A busca pelas ferramentas objetivou responder as novas configurações da sociedade, dadas pelos avanços das tecnologias digitais, que impulsionam as crianças a desenvolver habilidades que as capacitem para um futuro no qual elas efetivamente interfiram, comunicando-se e competindo nas linguagens de seu tempo.

Selo de Referência Google for Education

O Selo Escola de Referência Google consiste em uma certificação conferida pelo Google for Education em distinção às instituições de ensino, que utilizam com excelência as ferramentas Google for Education e Chromebooks, dando significado a projetos inovadores e impactantes para educadores e alunos.

No processo de qualificação, as escolas candidatas a receber o selo são submetidas a um processo rigoroso de supervisão para assegurar que a plataforma está sendo utilizada de forma eficiente em processos claramente inovadores.

As Escolas de Referência Google, em contrapartida ao recebimento do selo, permanecem abertas e disponíveis a outras instituições de ensino que se interesse em conhecer o trabalho realizado com as ferramentas G Suite for Education e Chromebooks para tomá-los como referência.

“É um grande passo para a escola Século e o Selo ratifica todo um projeto que já acontece há dois anos. Umas das coisas mais interessantes em ser uma Escola Referência é que há comprovação de que a escola adotou a tecnologia e esta aplicando no dia-a-dia”, explica o representante do Google, Raul Ishikawa, responsável pelos projetos inovadores e de alto impacto educacional da Nuvem Mestra.

"Rei Leão"

A programação contou também com a apresentação de um espetáculo baseado na história “O Rei Leão” realizado pela Escola de Artes da instituição com participação especial dos alunos com deficiência auditiva do Instituto Filippo Smaldone.

Uma livre adaptação do Filme “O Rei Leão” feita pela professora de Teatro Julisete Soutelo que também assina pela produção e direção cênica do espetáculo, valorizando o potencial de cada ator/aluno e toda classe artística que compõe o trabalho, respeitando os limites individuais.

Toda interpretação cênica foi realizada pelos próprios atores/alunos, explorando assim o trabalho vocal e corporal, o qual foi desenvolvido durante as aulas de teatro e música, a intenção é transportar o público para os ambientes da peça através do visual, das músicas e da trama envolvente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

UEA prorroga inscrição para Mestrado em enfermagem Profissional Sob aplausos, médico Euler Ribeiro assume como reitor da FUnaTI