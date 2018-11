PRF abre concurso para policial rodoviário com vagas para o Amazonas

Manaus - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o edital do concurso público para 500 vagas para policial rodoviário federal em 17 estados. O salário é de R$ 9.473,57.

Do total de oportunidades, 100 serão reservadas a candidatos negros e 33 a pessoas com deficiência. As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 3 de dezembro até as 18h do dia 18 de dezembro de 2018 (horário de Brasília/DF).

O cadastramento será feito somente pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/prf_18. A taxa custará R$ 150 e poderá ser paga até 15 de janeiro de 2019.

No ato de inscrição, o candidato deverá escolher a unidade da federação para a qual deseja concorrer.

Etapas

A avaliação será feita em duas etapas. A primeira incluirá provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; exames de saúde e psicológico; avaliação de títulos; e investigação social (esta última sob responsabilidade da PRF). A segunda etapa será composta de um curso de formação profissional.

As provas objetiva e discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde.

Confira o número e os locais das vagas

Acre (17 vagas)

Amapá (28 vagas)

Amazonas (23 vagas)

Bahia (17 vagas)

Goiás (27 vagas)

Maranhão (18 vagas)

Mato Grosso (9 vagas)

Mato Grosso do Sul (35 vagas)

Minas Gerais (57 vagas)

Pará (81 vagas)

Piauí (22 vagas)

Rio de Janeiro (10 vagas)

Rio Grande do Sul (74 vagas)

Rondônia (15 vagas)

Roraima (23 vagas)

São Paulo (19 vagas)

Tocantins (25 vagas)

Leia mais:

IDAM divulga edital oferecendo 339 vagas com salário de até R$6.570

Inscrições para concurso da Polícia Civil de RR terminam nesta terça