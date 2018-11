Procon Amazonas lança o 'Natal com o Nome Limpo'

A parceria é a continuidade dos esforços de ambas as instituições | Foto: Divulgação

Manaus - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) e a concessionária de água e esgoto Águas de Manaus (antiga Manaus Ambiental), lançaram, na manhã desta quarta-feira (28/11), a Campanha de Negociação de Dívidas que ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 dezembro de 2018 na sede do Procon/AM.

Segundo o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe, serão três dias importantes para aqueles que desejam regularizar seus débitos nas faturas de água junto à concessionária, com atendimento especial para a demanda.

“O Procon Amazonas lança a campanha ‘Natal com Nome Limpo’ e está preparado para receber os consumidores numa das ações mais importantes do ano, onde teremos guichês especiais para atendimento da demanda, com horário diferenciado e apoio inclusive do setor de conciliação do órgão.

A parceria com a empresa Águas de Manaus é a continuidade dos esforços de ambas as instituições no sentido de melhor atender ao consumidor amazonense. Os interessados devem comparecer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 8h às 16h, munidos de RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora e o atendimento será organizado com a distribuição de senhas.

“Lembramos que a ação é específica para os consumidores que estão com o nome inscrito no SPC e Serasa por dívidas com a Águas de Manaus”, afirmou Jalil Fraxe.

A representante da empresa Águas de Manaus, Márcia Almeida Castro, informa que a concessionária também está tomando as providências para tudo esteja funcionando normalmente nos dias do mutirão.

“Reiteramos que para a Águas de Manaus é sempre uma satisfação participar junto com o Procon Amazonas, de ações e projetos tão importantes para a sociedade manauara. Nosso compromisso é contribuir com a saúde e qualidade de vida de todos”, concluiu Márcia.

Serviço

Campanha de Negociação de Dívidas do Procon-AM e concessionária Águas de Manaus.

Dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 8h às 16h, por ordem de chegada, na sede do Procom-AM, situado à Avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Mais informações pelo telefone 0800 092 1512.

