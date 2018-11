Polícia Federal realiza leilão de veículos e outros bens | Foto: Márcio Melo

Manaus - A Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas (PF-AM) realizará, no dia 6 de dezembro de 2018, Leilão de Veículos e Outros Bens.



O evento ocorrerá às 9 horas no auditório do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), localizado na rua Pedro Dias Leme, nº 203, bairro Flores, com entrada, também, pela Avenida Djalma Batista, nº 491, próximo ao Supermercado Carrefour.

De acordo com o Perito Criminal Federal Francisco Pimentel, Presidente da Comissão Regional de Leilão, o evento terá a finalidade de alienar 30 veículos do acervo patrimonial do órgão, com lances iniciais entre R$ 2.000 a R$ 16.600, bem como outros 1.632 bens, tais como computadores, notebooks, impressoras, nobreaks, condicionadores de ar, geladeiras, televisores e outros



Os produtos serão vendidos em cinco lotes, com lances iniciais entre R$ 200 a R$ 1.000.



A visitação pública aos lotes acontecerá nos dias 01 e 02 de dezembro, das 9 às 16 horas, na sede da Superintendência da Polícia Federal, localizada na avenida Domingos Jorge Velho, nº 40, bairro Dom Pedro II.

Mais informações poderão ser obtidas no site oficial da Polícia Federal ; http://www.pf.gov.br/servicos-pf/leiloes ou por meio do telefone (92) 3655-1636