Polo Industrial de Manaus fatura R$ 67,8 bi de janeiro a setembro

Manaus - Com alta no segmento de eletroeletrônicos, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 67,8 bilhões até setembro deste ano, montante que representa melhoria de 15,32% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Conforme pesquisa realizada pelas empresas que possuem incentivo do parque fabril de Manaus, o segmento foi responsável por 28,21% do total arrecadado, com R$ 19,1 bilhões.

Bens de informática tiveram participação de 20,87%, com R$14,1 bilhões; seguido do polo de duas rodas (14,14%), com R$9,59 bilhões; e químico (12,98%), com R$ 8,8 bilhões.

Na comparação de janeiro a setembro com 2017, os segmentos que registraram crescimento foram: Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico (18,23%); Duas Rodas (21,02%); Termoplástico (18,56%); Beneficiamento de Borracha para Bens de Informática (18.561,78%); Bebidas (18,47%); Metalúrgico (18,30% e 3,27%); Papel e Papelão (21,05% e 6,13%); e químico (25,22% e 8,81%).

O vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, avaliou que o crescimento da indústria, em 2018 já é o melhor desde 2016, mas não significa crescimento.

“É sim recuperação, uma vez que ainda estamos sofrendo com resquícios da crise econômica dos últimos anos e com a greve dos caminhoneiros, em maio, que desabasteceu o País. O resultado da pesquisa mostra que o Amazonas acompanha o ritmo da indústria nacional. O bom desempenho durante os meses de recuperação confirma que 2018 está sendo um ano melhor que os últimos três”, avaliou.

Azevedo disse ainda que a expectativa para 2019 é a melhor possíveis. “Não podemos deixar o otimismo de lado, sem claro, firmar os pés no chão. Nosso país ainda está com uma enorme insegurança jurídica, o que afeta os investimentos no PIM. Porém, estamos com novas propostas para o próximo ano, que podem trazer benéficos para a indústria amazonense”, disse.

O titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Appio Tolentino, avaliou que o mês de setembro repete a tendência verificada durante o ano, com números de recuperação do ciclo de atividade econômica do PIM em relação aos últimos três anos. “Fica demonstrado, mais uma vez, a resiliência do modelo ZFM e sua capacidade de superar profundas crises como a que enfrentamos a partir de 2015”, salientou.

Mão de obra

Em setembro o registro total de mão de obra do ano foi de 86.168 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O número é 0,92% inferior ao total de vagas registrado no mês anterior, agosto (86.990). Já a média mensal acumulada até setembro é de 87.460 empregos. O número é 0,67% maior que a média acumulada em 2017 (86.872). Até o terceiro trimestre do ano ocorreram 17.853 admissões e 17.973 demissões, com déficit de 120 vagas.

Produtos

Entre os produtos que apresentaram aumento relevante de produção no acumulado do terceiro trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior, destacam-se o condicionador de ar de janela ou de parede de corpo único (102,55%); telejogo (78,29%); microcomputador portátil (39,64%) home theater (37,55%); microcomputador desktop (33,93%); e motocicleta, motoneta e ciclomotor (20,50%).

Os dez principais produtos fabricados pelo PIM de janeiro a setembro de 2018 foram: televisor com tela de cristal líquido (R$ 12,54 bilhões); motocicleta, motoneta e ciclomotores (R$ 7,48); telefone celular (R$ 7,33 bilhões); condicionador de ar do tipo split system (R$ 2,17 bilhões); placa de circuito montada para uso em informática (R$ 1.47 bilhão); receptor de sinal de televisão (R$ 902 milhões); forno micro-ondas (R$ 861.2 milhões); relógio de pulso e de bolso (R$ 824,5 milhões); autorrádio e aparelhos reprodutores de áudio (R$ 735,9 milhões); e bicicletas, inclusive elétrica/ciclo-elétrico (R$ 535,5 milhões).

Leia mais

PRF abre concurso para policial rodoviário com vagas para o Amazonas

Prefeitura de Manaus está com as contas de 2016 em dia, aponta CMM

Aplicativo tem mais de 2 mil solicitações de serviços de iluminação