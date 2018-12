Amazonense produz Hamburguesa Venezuelana e ganha público em Manaus

Manaus - Você já imaginou comer um sanduíche em um pão bola hambúrguer 4 vezes maior que o tradicional, pesando de 1 kg a aproximadamente 2 kg? Um empresário em Manaus está ofertando o mega sanduíche, que está sendo comercializado na cidade como Hamburguesa Venezuelana. A curiosidade disso é que ele aprendeu sozinho a culinária do país vizinho.

O empresário Júnior Granjeiro, de 31 anos, atualmente está ganhando seu espaço na capital amazonense comercializando o sanduíche venezuelano por delivery (entregas a domicílio). Ele conta que há mais de três semanas utiliza as horas vagas para ganhar uma renda extra divulgando a cultura do país vizinho, segundo ele, por diversão. "Eu viajava sempre para a Venezuela e tinha o hábito de comer a hamburguesa nas lanchonetes de lá, então comecei a observar como era fabricado o sanduíche”, contou.

Ainda segundo o empresário, o sanduíche foi degustado primeiro pelos amigos, que aprovaram a tradicional refeição. Júnior afirma ter sido bastante elogiado pelos amigos e resolveu ofertar o alimento em aplicativos de mensagens instantâneas, como o Facebook e o WhatsApp.

Atualmente Júnior trabalha com dois amigos, que são responsáveis pela divulgação do alimento nas redes sociais | Foto: Divulgação

O amazonense diz que a diferença entre o hambúrguer encontrado na capital e a hamburguesa, é notado pelo tamanho do pão, que é 4 vezes maior que o normal. Granjeiro ressalta que em média é gasto na produção do sanduíche cerca de R$ 12. “Lá na Venezuela era bem barato. Eu gastava de três a quatro reais no máximo, para comer um. Mas, aqui no Brasil, gasto mais de R$ 10 para fazer um”, ressalta.

Atualmente Júnior trabalha com dois amigos, que são responsáveis pela divulgação do alimento nas redes sociais, anotações de pedidos e entregas em bairros de todas as zonas da capital, com uma diferença no valor final, pois é cobrada uma taxa. Ele destaca que a produção da hamburguesa é feita em um pequeno espaço da cozinha na casa onde mora, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. "Em breve, a hamburguesa venezuelana será uma das opções de cardápio em um aplicativo de compras de comidas", garante o empresário.

Os interessados em degustar a hamburguesa, basta ligar com antecedência ou enviar uma mensagem de texto para o número: (92) 98452-3901 – o disque delivery. O sanduíche é comercializado no valor de R$ 25, servindo até duas pessoas e acompanhado de um refrigerante descartável de 1 litro. Já o valor da taxa de entrega deve ser consultado no ato da solicitação, e pode variar de R$ 5 a R$ 10. As entregas iniciam às 17h, de quinta a domingo.

Confira a baixo os ingredientes utilizados na fabricação da hamburguesa, sendo suficiente para satisfazer até duas pessoas:

Pão hambúrguer 4 vezes maior que o pão bola tradicional;

Bacon;

Calabresa;

Peito de frango grelhado;

2 ovos;

Hambúrguer artesanal (carne), pesando quase 200 gramas;

Queijo ralado;

Alface;

Cenoura;

Cebola;

Repolho;

Batata palha;

Ketchup;

Maionese;

Mostarda e

Molho de alho.

*Colaborou: Rayra Lima

