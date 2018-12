Ufam realiza PSC neste domingo

São mais de 50 mil candidatos inscritos nas três etapas do processo | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realiza neste domingo (2), das 8h às 13h10, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Compec), o Processo Seletivo Contínuo (PSC). Toda a estrutura logística já está pronta para atender os candidatos inscritos, tanto na capital, quanto no interior do Amazonas.

São mais de 50 mil candidatos inscritos nas três etapas do processo (projetos 2019, 2020, 2021). Na 1ª etapa (projeto 2021), são mais de 22 mil inscritos (capital e no interior). Já na 2ª etapa, (projeto 2020), mais de 15 mil candidatos se inscreveram e a 3ª etapa mais de 12 mil para estudantes que concorrem a 1.894 vagas.

A diretora-presidente da Compec, professora Ana Galota, recomenda que os candidatos cheguem com antecedência de uma hora nos locais de prova | Foto: Divulgação

A diretora-presidente da Compec, professora Ana Galota, recomenda que os candidatos cheguem com antecedência de uma hora nos locais de prova, portando documento de identificação original e o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

O horário de fechamento dos portões é às 8h, impreterivelmente, no horário oficial de Manaus. O horário de aplicação das provas é de 8h10 as 13h10. O PSC, junto com o Enem/Sisu e o PSI, é uma das três formas de ingresso regulares aos cursos da Universidade. Por ele, todos os anos, são oferecidos 50% das vagas dos cursos da Ufam.

3º ano

No 3º ano do Ensino Médio, os candidatos indicam a opção de curso pretendido no ato da inscrição. O total geral de inscritos na capital é de 37.373 e, no interior, 12.979. O cartão de confirmação de inscrição, com o local de prova de cada candidato, pode ser acessado no endereço: www.comvest.ufam.edu.br

Municípios participantes

Nos municípios do interior do Amazonas, as provas serão aplicadas onde a universidade possui campus permanente (Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins) e, na capital, nas escolas públicas estaduais.

