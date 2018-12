Sumaúma realiza sorteio de cartões de R$1 mil em compras no DB

Sumaúma Park Shopping, realiza promoção no mês de dezembro. | Foto: Divulgação

Manaus - O início de 2019 para os clientes do Sumaúma Park Shopping poderá ser de novos hábitos e com compras de supermercado garantido. Isso porque o centro comercial, que fica localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, realizará quatro sorteios ao longo do mês de dezembro, valendo cartões de compras no DB e na academia New Fit.

A promoção tem inicio neste sábado (1) e segue até o dia 27 de dezembro. A cada R$ 200 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom que dá direito a concorrer a 12 cartões com combos no valor de R$ 1.000 no supermercado por 1 ano e a academia tem combo para você usufruir de tudo.

As compras feitas de segunda a quinta-feira dão direito a cupom em dobro. Os sorteios estão marcados para os dias 7, 14, 21 e 28 de dezembro, sempre às 10h.

As trocas das notas fiscais pelos cupons devem ser feitas no posto autorizado, localizado no Piso Japiim (1º andar).

Funcionamento especial

O Sumaúma Park Shopping funcionará em horário diferenciado para aqueles que desejam realizar suas compras de final de ano. De 14 a 23 de dezembro, exceto no dia 16, o shopping abrirá suas portas às 9h e fechará às 23h.

No dia 24, véspera de Natal, o funcionamento será de 8 às 18h e no dia 31, véspera de ano novo, funcionará das 10h às 18h. Nos dias 25 dezembro e 1º de janeiro, o shopping terá ponto facultativo.

*Com informações da assessoria

Leia mais: