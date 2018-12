Amazonas é o estado onde o preço do combustível teve maior variação

Os preços dos combustíveis seguiram uma escala de aumento em todo o Brasil, o que se refletiu mais uma vez nos postos da região | Foto: Ione Moreno





Manaus - Em outubro, a Região Norte concentrou as médias de valores mais altas do período para o diesel, diesel S-10, etanol e gasolina, revela o levantamento mensal realizado pela Ticket Log, o IPTL. O Amazonas é o estado onde o combustível registrou a maior variação no País.

"Os preços dos combustíveis seguiram uma escala de aumento em todo o Brasil, o que se refletiu mais uma vez nos postos da região. No último mês, a gasolina do Amazonas registrou alta de 6,29%, a maior variação para o combustível no País: o litro passou de R$ 4,695 para R$ 4,990", comenta o diretor-geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb).



Mesmo com a oscilação dos preços no Amazonas, o Acre mais uma vez lidera o ranking brasileiro da gasolina mais cara, com o litro comercializado a R$ 5,300. O preço mais acessível na região foi encontrado no Amapá, a R$ 4,490.

Já o etanol manteve-se com o preço médio estável na região: R$ 3,848. Os motoristas de Roraima foram os que pagaram pelo litro mais caro, R$ 4,100, ante R$ 3,590, no Amazonas.

No Amapá, o levantamento registrou um aumento para o diesel e diesel S-10, de 2,92% e 4,07%, respectivamente, na comparação com setembro. "A alta fez com que o Estado figurasse como o mais caro para esse tipo de combustível em todo o território nacional", comenta Jurb.

A alta na gasolina na região Norte foi de 1,53%, com o litro comercializado a R$ 5,080, o maior valor médio de todo o território nacional.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Vídeo: Preço da gasolina não pode ultrapassar R$ 4,99

Gasolina já é vendida a R$ 4,75 nas zonas Norte e Leste de Manaus