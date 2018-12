C&A abre vagas temporárias de emprego para travestis e transexuais

São Paulo - A loja varejista de moda C&A, em parceria com a Transempregos, abriu vagas temporárias de emprego para travestis e transexuais na função de atendente.

Segundo a publicação da oportunidade no Facebook, a ideia é atrair e contemplar profissionais trans em processos seletivos cujas vagas estão abertas nas mais de 270 lojas espalhadas pelo Brasil.

O candidato não precisa ter experiência anterior na função, mas ter atuado em atendimento ao cliente será considerado um diferencial positivo.

A vaga requer que a pessoa tenha ensino médio completo, e a empresa aponta algumas características que seriam necessárias: interesse em estudar e fazer cursos ligados à moda; ser protagonista, "tendo iniciativa para resolver problemas e buscar soluções"; "ter interesse genuíno em ouvir e compreender os outros" e "trabalhar com paixão e com vontade de fazer cada vez melhor".

Os interessados devem se candidatar para as vagas na Operação de Loja da C&A. Toda a descrição e candidatura estão disponíveis neste link.

Transempregos

A Transempregos é uma organização que faz a ponte e promove a inserção de pessoas travestis e transexuais no mercado de trabalho formal. A instituição também capacita empresas, com foco em Recursos Humanos e Departamento Jurídico, a fim de construir um ambiente de trabalho mais humano e inclusivo para as diversidades. Além disso, o grupo realiza palestras e participa de eventos para conscientização dos colaboradores das companhias.

Leia mais