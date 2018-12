Cesta de Natal fica 2,5% mais salgada e pesa no bolso do manauara

O conjunto de produtos considerados essenciais para a ceia natalina custa em média R$ 330,30 | Foto: Marcio Melo





Manaus - A cesta básica de Natal registrou alta de 2,5% no valor médio em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Para se ter uma ideia, o conjunto de produtos considerados essenciais para a ceia natalina custa em média R$ 330,30, ou seja, 37,63% do salário mínimo líquido.



Com isso, a cesta básica natalina, que é composta por Chester, peru, arroz, frutas cristalizadas, biscoito, leite integral, maionese, molho de tomate, farinha de mandioca, feijão carioquinha, açúcar refinado, óleo de soja e manteiga, está entre as mais baratas do país.

De acordo com o marketing da rede de supermercados DB, Guto Corbett, mesmo com as gôndolas cheias de os produtos, as vendas ainda estão baixas. No entanto, quem optar por comprar os alimentos da ceia com antecedência poderá encontrar produtos com desconto.

“A grande movimentação é sempre na semana do Natal e Ano Novo, sendo assim, muita gente deixa de aproveitar as promoções que podem surgir durante as semanas que antecedem as datas festivas”, disse.

Mesmo com as gôndolas cheias de os produtos, as vendas ainda estão baixas | Foto: Marcio Melo





Entre os consumidores que pesquisaram os preços para as compras, está a enfermeira Sheila Andrade, 35. Ela informou que, na maioria das vezes, gasta, em média, R$ 500 com produtos para a ceia que atende a sua família, composta por cinco pessoas.

“Não consigo comprar muita coisa com antecedência por falta de espaço para guardar. Mesmo assim, sempre venho pesquisar e vejo como estão os preços dos principais produtos. A gente gasta mais na ceia, porque é um momento especial, e sempre é bom escolher os melhores produtos”, declarou.

Já o funcionário público Leonardo Teixeira, 24, disse que não pretende gastar muito com os itens da ceia. Para ele, outros alimentos que são consumidos no cotidiano não podem ficar de fora da lista por conta de uma data festiva.

“Não posso deixar de comprar o feijão e arroz, por exemplo, uma vez que consumo esses dois alimentos todos os dias. Por isso, comparando com os produtos da ceia, prefiro comprar os alimentos mais em conta”, disse o jovem.

Segundo Leonardo, ele prefere substituir alguns alimentos tradicionais da lista por similares. “Prefiro comprar o panetone mais em conta e o Chester, ao invés do peru. Desta maneira vou substituindo e pesquisando para não doer tanto no orçamento final. Com isso, consigo economizar em média 15% no valor total da ceia”, explicou.

Item principal

Um dos produtos mais tradicionais que compõe a ceia, o peru está custando em média R$ 70, já o Chester pode ser encontrado por até R$ 55 nos principais supermercados da cidade.

Ainda nesse sentido, outros itens considerados salgados para o bolso do consumidor são o bacalhau e o pernil, assim como as frutas importadas e bebidas. “Esses alimentos são responsáveis por encarecer a cesta natalina em até 30%”, revela o economista Judah Torres, ao ressaltar que o melhor é tentar ir comprando os itens pouco a pouco.

“Sempre oriento o consumidor a comprar os itens não perecíveis antes da semana das festas. Fazendo isso, além de uma boa economia no orçamento final, ele não enfrente grandes filas e ainda evita dores de cabeça. Mas, infelizmente, os brasileiros não têm esse hábito, e é assim que na noite do dia 23 de dezembro, os supermercados ficam com filas enormes. O que torna as datas cansativas para quem fica responsável pelas compras”, constatou.

Leia mais

C&A abre vagas temporárias de emprego para travestis e transexuais

Caloi inaugura nova fábrica na Zona Franca de Manaus