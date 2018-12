Borracheiro constrói império de quatro lojas em Manaus

O nome Espantalho foi dado em homenagem a uma novela | Foto: Divulgação

Manaus - O sucesso acontece para quem acredita e busca os seus sonhos. De camisa xadrez, chapéu panamá social e um bigode que se tornou marca registrada, o comerciante e fundador do Grupo Espantalho Pneus, Antônio Gomes Guimarães , 77 anos, contou ao EM TEMPO como superou a pobreza em que vivia com a esposa e seus cinco filhos, dois homens e três mulheres, na cidade de Pocinhos, município da região do Cariri, no estado da Paraíba.



“Eu nasci com um dom de comprar e vender. Eu tenho prazer de comprar e vender. Na minha cidade tinha muito caminhão, então o comércio para esses veículos era bem intenso”, declarou Guimarães ao destacar que foi a partir dessa aptidão natural que teve a ideia de comercializar pneus.

Com muita perseverança e humildade, ele construiu ao longo de 35 anos após inaugurar a primeira borracharia, uma conceituada empresa do ramo de peças e manutenção para carros, pick-ups e caminhões, que atualmente possui cinco lojas em Manaus.

O início do sonho

Sem trabalho e com uma família que dependia dele, ouviu por amigos que uma construtora privada estava recrutando pessoal para trabalhar na construção do aeroporto de Manaus. De prontidão fez as malas e viajou para o norte do Brasil em busca de emprego. Chegando à cidade em 1973, ele morou por um tempo na Rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis. Como não conseguiu um emprego na construtora, vivia de pequenos serviços.

Já em Manaus, mais duas filhas nasceram, totalizando sete. Com toda a família, ele se mudou para a Avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, onde alugou um ponto e abriu, em 1975, uma mercearia onde vendia bebida e miudezas.

“Naquela época, eu conheci um rapaz gente boa que tinha uma transportadora de carga e prestava serviço para uma empresa de São Paulo. Ele me ofereceu umas mercadorias avariadas. Eram mercadorias que perdiam o valor de comércio por estarem danificadas ou impróprias para uso. Comecei a ganhar bastante dinheiro comprando e vendendo essas mercadorias. Com o faturamento da venda, eu consegui adquirir uma casa no bairro Dom Pedro”, relembrou.

A primeira borracharia

Em 1977, a emissora Record TV exibia uma novela chamada "O Espantalho". O nome da obra televisiva da autora Ivani Ribeiro serviu de inspiração para o comerciante batizar a sua primeira borracharia, inaugurada em 1983, na avenida Dom Pedro, próximo da primeira grande loja do empresário - que só seria aberta em 1998. Naquela borracharia, os filhos começaram a acompanhar os trabalhos e se interessaram pelos negócios do pai.

“Os meus filhos me ajudaram muito. No início, para onde ia, eu os levava. Eles foram crescendo dentro do ramo. Inclusive, foram eles que ajudaram a crescer a loja. Sem eles eu não estaria aqui. A administração deles foi muito boa para o crescimento de tudo”, ponderou Guimarães em seu escritório onde os pneus, que mudaram sua história de vida, ainda estão presentes por toda a parte do lugar. Na parede atrás de sua mesa estão as fotos que o fazem lembrar onde tudo começou.

A rotina da família começava às 6h e se estendia até às 22h | Foto: Divulgação





Rotina que levou ao sucesso

Para o negócio funcionar bem, o trabalho era árduo. A rotina da família começava às 6h e se estendia até às 22h, durante todos os sete dias da semana. Tanta labuta trouxe resultados, a pequena borracharia teve a primeira reforma em 1990 e se transformou em uma grande borracharia de pneus com serviços agregados, como balanceamento, troca de óleo etc. Oito anos depois foi inaugurada a primeira grande loja Espantalho Pneus.

“Eu digo para as pessoas que a pobreza também é uma doença. A pobreza é cruel. Lá na minha cidade tinha vezes que minha esposa e eu não tínhamos dinheiro para fazer o rancho do fim de semana. É muito difícil você ver um filho com fome e não poder ajudar. Ver um ente querido e não poder fazer nada. E com muita luta pude proporcionar uma vida melhor aos meus filhos”, enfatizou emocionado o empresário.

Negócio em família

A administração do grupo Espantalho está nas mãos dos filhos. A contadora Lígia Maria Guimarães, a quinta filha, está à frente dos negócios, junto com o pai, duas irmãs e um sobrinho. Ela lembrou que no inicio, ainda na pequena borracharia, as tarefas eram divididas entre todos os sete.

“Eu trabalho com ele desde esse tempo, então a gente foi crescendo e aprendendo. Depois da inauguração da primeira loja, começamos a organizar as funções. Começamos a trabalhar entre os irmãos”, explicou.

Para a construção da primeira grande loja, o terreno foi comprado por partes. A primeira etapa do terreno, onde hoje funciona a linha de peças finas para carros foi adquirido, em valores atuais, por aproximadamente R$ 400 mil.

“A gente trabalhou muito e conseguiu juntar, desde 1980, uma quantia boa para comprar esse terreno. Na época, não custou caro, pois aqui era o fim da rua, não existia esse escoamento para a Avenida Darcy Vargas”, analisou.

Foco na qualidade

Sobre os investimentos, Lígia informa que para abrir uma loja nos parâmetros da Espantalho é necessário ter um capital, em média, de R$ 800 mil a R$ 1 milhão. O grupo emprega diretamente 130 pessoas, entre mecânicos, menores aprendizes e administrativos. Ela ressalta que o empresário deve estar atento ao dinamismo do mercado e manter foco na qualidade do serviço.

“O valor do investimento em cada loja foi para aquisição destes terrenos, ferramentas e produtos que estão à disposição do cliente. O empresário tem que pensar sempre na qualidade. As pessoas sempre nos procuraram por indicação, e indicação pela qualidade. E para isso você precisa fazer pesquisa de satisfação, ligar para o cliente saber como ele foi atendido. Para se manter não basta só o nome, a tradição ou a história, mas é está atento ao que o mercado pede”, pontuou Ligia.

O sucesso vem do sonho

“É preciso ter o sonho. Assim como o meu pai teve o sonho dele ter uma empresa e, também de sair da pobreza, hoje temos o sonho que o grupo Espantalho cresça em Manaus e as futuras gerações continuem o nosso legado. E que possamos ser exemplo para quem trabalha aqui, que cada pessoa entenda que tudo foi conquistado com muito trabalho e honestidade”, pontuou Lígia Maria ao relembrar todas as conquistas do pai.

Emocionado, o comerciante Antônio Guimarães, atribui à família o sucesso dos negócios. “Eu não sei explicar muito bem. Foi algo incrível, tenho minha esposa há 53 anos. Ela sempre me acompanhou e os meus filhos fizeram tudo crescer. Eu consegui sair da pobreza com muita conquista”, concluiu.