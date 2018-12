PIB de serviços avança 0,5% e zera perdas com greve

Manaus - A recuperação da economia, após problemas gerados pela greve dos caminhoneiros em maio, contribuiu para o crescimento econômico do terceiro trimestre, os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O impacto maior foi no PIB de serviços, principal atividade da economia, que avançou 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo.



O principal efeito ocorreu nos serviços de transporte. Por causa da greve, essa atividade caiu mais do que o normal no segundo trimestre. Diante da fraca base de comparação, também cresceu mais do que o normal no período entre julho e setembro, com alta 2,6% ante o segundo trimestre.

“O grande destaque neste trimestre, na comparação com o trimestre anterior, foi o transporte, muito explicado pela greve dos caminhoneiros”, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Com avanço de 1,1%, o comércio foi a segunda atividade econômica que mais avançou na passagem do segundo para terceiro trimestre, mas em ritmo inferior ao registrado nos transportes.

Em parte, os serviços reagiram ao crescimento da demanda, ainda que lento e gradual. O consumo das famílias avançou 0,6% em relação ao segundo trimestre. Foi a sétima alta seguida, na comparação com trimestres anteriores. Também cresceu 1,4% ante o terceiro trimestre de 2017, registrando a sexta alta seguida.

Indústria

O PIB industrial também avançou no terceiro trimestre - alta de 0,4%, ante o segundo trimestre, e de 0,8% em relação ao terceiro trimestre de 2017. A indústria de transformação teve o melhor desempenho, mas chamou a atenção, na contramão, a persistência no cenário de crise da construção civil.

A indústria da construção encolheu 1,0% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Foi o 18º trimestre seguido de queda nessa ótica de comparação, ainda que o recuo tenha sido mais brando do que os 2,7% do segundo trimestre deste ano.

