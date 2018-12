Abrasel completa 19 anos de existência no Amazonas

Manaus - São inúmeras as mudanças percebidas tanto pelos consumidores, como entre os empresários, seus fornecedores e colaboradores. Com o entusiasmo e o comprometimento de tornar o segmento forte e reconhecido, contribuindo para o crescimento econômico e sustentável do Amazonas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel no AM) completa essa semana 19 anos de fundação. Criada com a missão de representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, a entidade busca a valorização da gastronomia local e dos profissionais associados.



“É de suma importância, enquanto associação, a união de empresários da mesma classe trabalhar para melhorar o desenvolvimento como um todo dentro do Estado. Nesse contexto, você poder fazer um trabalho para melhorar ainda mais o destaque das casas, enaltecer os profissionais e a culinária amazônica para o Brasil inteiro, é melhor e mais importante ainda. Comemorar esse aniversário é fundamental porque mostra um exemplo de luta e apoio de toda a classe”, diz Zeina Russo, presidente da Abrasel no Estado.

Fundada em 29 de novembro de 1999 na cidade de Manaus, por meio da convocação do então Presidente da Câmara Setorial de Restaurantes e Lanchonetes da ACA, Joaquim Caetano Fernandes, a Abrasel no AM chegou com a necessidade de se ter uma entidade que reunisse e organizasse o setor de alimentação fora do lar, o Amazonas foi o primeiro Estado da Região Norte a fazer parte da Abrasel Nacional.

Desta forma foi criado o grupo organizador e fundador, composto por empresários e proprietários de restaurantes, lanchonetes e bares de Manaus. Constituída a primeira Diretoria Regional. O segundo passo foi ir em busca de representatividade estadual a partir da realização da Feira de Gastronomia e Negócios do Amazonas no ano de 2000 em Manaus, em maio, onde compareceram cerca de 42 empresas do setor e 18 mil visitantes.

A partir daí vários eventos de renome fazem parte da história da Abrasel Amazonas, dentre os quais, Festival Brasil Sabor, Festival Bar em Bar, Guia de Gastronomia Abrasel, Livro Segredos dos Chefs, Programa Qualidade na Mesa, que qualificou dezenas de empresas, projeto Caminhos do Sabor, a grande Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA), o aplicativo Abrafood, projetos sociais como Semana da Criança Abrasel e Menos Fome Por Um Dia, além do mais novo, o concurso O Quilo é Nosso.

“O Quilo é Nosso é um concurso que elege os melhores restaurantes de comida a quilo do Brasil e tem apenas dois anos de existência. Para se ter uma ideia, nessas duas edições, o Amazonas foi o grande campeão a nível nacional com o bicampeonato”, comemorou a presidente.

Em seus 19 anos a associação está presente em Manaus e nos municípios de Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira. E conta ainda, com centenas de associados e parcerias importantes para o desenvolvimento do Setor de Alimentação Fora do Lar.

Leia mais

C&A abre vagas temporárias de emprego para travestis e transexuais

Caloi inaugura nova fábrica na Zona Franca de Manaus

Sem cobrança extra: conta de luz terá bandeira verde em dezembro